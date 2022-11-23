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  4. Depreme canlı yayında yakalanan NTV spikeri Buse Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Buse Yıldırım canlı yayında korku dolu anlar yaşadı!

Depreme canlı yayında yakalanan NTV spikeri Buse Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Buse Yıldırım canlı yayında korku dolu anlar yaşadı!

23.11.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NTV spikeri Buse Yıldırım depreme canlı yayında yakalandı. Korku dolu anlar yaşayan Buse Yıldırım'ın panik olduğu yüzünden okundu. Başarılı spiker "Şu saniyelerde deprem gerçekleşiyor. Deprem gittikçe şiddetlenmekte..." ifadelerini kullandı. Peki, NTV spikeri Buse Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte depreme canlı yayında yakalanan NTV spikeri Buse Yıldırım hakkında merak edilenler...

Depreme canlı yayında yakalanan NTV spikeri Buse Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Buse Yıldırım canlı yayında korku dolu anlar yaşadı!

NTV spikeri Buse Yıldırım Düzce depremi nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Başarılı spiker Buse Yıldırım, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte NTV spikeri Buse Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi...

BUSE YILDIRIM KİMDİR?

Buse Yıldırım, 1988 yılında İstanbul’da doğdu.

NTV spikeri Buse Yıldırım Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi’nden mezun olmuştur.

Buse Yıldırım; Fox Tv, Habertürk ve CNN Türk televizyon kanallarında stah yapmıştır.

Üniversite döneminde de bir çok farklı televizyon kanalında çalışan Yıldırım, gazetecilik, editör ve program sunuculuğu yapmaktadır.

NTV SPİKERİ BUSE YILDIRIM DÜZCE DEPREMİNE CANLI YAYINDA YAKALANDI

Saat 04.09'da meydana gelen depreme NTV spikeri Buse Yıldırım canlı yayında yakalandı. O anlarda haber sunan spiker "Şu saniyelerde deprem gerçekleşiyor. Deprem gittikçe şiddetlenmekte..." şeklinde korku dolu anlar yaşadı.

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düzce depremi

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