Depreme canlı yayında yakalanan NTV spikeri Buse Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Buse Yıldırım canlı yayında korku dolu anlar yaşadı!

NTV spikeri Buse Yıldırım Düzce depremi nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Başarılı spiker Buse Yıldırım, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte NTV spikeri Buse Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi...

BUSE YILDIRIM KİMDİR?

Buse Yıldırım, 1988 yılında İstanbul’da doğdu.

NTV spikeri Buse Yıldırım Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi’nden mezun olmuştur.

Buse Yıldırım; Fox Tv, Habertürk ve CNN Türk televizyon kanallarında stah yapmıştır.

Üniversite döneminde de bir çok farklı televizyon kanalında çalışan Yıldırım, gazetecilik, editör ve program sunuculuğu yapmaktadır.

NTV SPİKERİ BUSE YILDIRIM DÜZCE DEPREMİNE CANLI YAYINDA YAKALANDI

Saat 04.09'da meydana gelen depreme NTV spikeri Buse Yıldırım canlı yayında yakalandı. O anlarda haber sunan spiker "Şu saniyelerde deprem gerçekleşiyor. Deprem gittikçe şiddetlenmekte..." şeklinde korku dolu anlar yaşadı.

