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"Depreme dayanıklı binalar için çelik yapılar tercih edilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz: - "Deprem gerçeğini değiştiremeyiz şüphesiz ama tedbir almak için seçeneklerimiz de var. Güvenliğimiz için binalarımızda çelik yapı modelini yaygınlaştırmalı, depreme dayanıklı binalarla hazırlanabilmek için çelik yapıları tercih etmeliyiz" - "Avrupa ve Amerika'da çelik sistem kullanımı yüzde 40'larda iken, bu rakam ülkemizde yüzde 1'in de altında"

İSTANBUL (AA) - Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, deprem gerçeğinin değiştirilemeyeceğini ancak tedbir almak için seçeneklerin olduğunu belirterek, "Güvenliğimiz için binalarımızda çelik yapı modelini yaygınlaştırmalı, depreme dayanıklı binalarla hazırlanabilmek için çelik yapıları tercih etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyük İstanbul depremine dayanıklı binalarla hazırlıklı olmanın önemine işaret etti.

Çelik yapı sisteminin, esnekliği ile depreme karşı güvenli bir yapı modeli olduğunu aktaran Durmaz, Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan çelik bina sisteminin Türkiye'nin gündemine ancak 1999 Marmara Depremi sonrası girdiğini kaydetti.

Durmaz, bu yapı modelinin Türkiye'de bilinirliğinin hala çok düşük olduğuna dikkati çekerek, çelik sistemin bilinirliğini artırarak kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, batısından doğusuna deprem kuşağında bulunduğunu belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Son depremle uzmanların ortak görüşe sahip olduğu bir konu var ki o da özellikle İstanbul'u etkileyecek 7 ve üzeri değerde bir depremin olacağı... Deprem gerçeğini değiştiremeyiz şüphesiz ama tedbir almak için seçeneklerimiz de var. Güvenliğimiz için binalarımızda çelik yapı modelini yaygınlaştırmalı, depreme dayanıklı binalarla hazırlanabilmek için çelik yapıları tercih etmeliyiz. Avrupa ve Amerika'da çelik sistem kullanımı yüzde 40'larda iken, bu rakam ülkemizde yüzde 1'in de altında... Bu nedenle üniversitelerimizin inşaat ve mimariyle ilgili bölümlerinde çelik yapı modeli daha fazla ders olarak işlenmeli.

Yapı güvenliğinin yanı sıra tasarımda estetik, geniş ve ferah konforlu ergonomik mekanlar oluşturulabilen çelik yapı sisteminin her mecrada daha fazla kullanıcıya anlatılması gerek. Çelik sistem kırılgan olmayan esnek yapısı, dayanımı ve hafifliği ile depreme karşı son derece güvenli bir model. Korozyon ve çürüme riski bulunmayan yapı özelliğiyle yaygın kullanımdaki betonarme modeline göre uzun kullanım ömrüyle önemli avantaj sağlıyor."

Durmaz, çelik profillerin, projeye göre hazırlanarak kaynaksız vidalı ve geçmeli sistemle çok kısa sürelerde kullanıma hazır olabildiğini aktararak, sistemin tercih edildiği yapıların iç ve dış cephe kaplamasında her türlü estetik mimarinin uygulanmasına da imkan sunduğunu bildirdi.

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çelik yapı deprem Karmod

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