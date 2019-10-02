"Depreme dayanıklı binalar için çelik yapılar tercih edilmeli"

Çelik yapı sisteminin, esnekliği ile depreme karşı güvenli bir yapı modeli olduğunu aktaran Durmaz, Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan çelik bina sisteminin Türkiye'nin gündemine ancak 1999 Marmara Depremi sonrası girdiğini kaydetti.

İSTANBUL (AA) - Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, deprem gerçeğinin değiştirilemeyeceğini ancak tedbir almak için seçeneklerin olduğunu belirterek, "Güvenliğimiz için binalarımızda çelik yapı modelini yaygınlaştırmalı, depreme dayanıklı binalarla hazırlanabilmek için çelik yapıları tercih etmeliyiz." ifadesini kullandı.

"Son depremle uzmanların ortak görüşe sahip olduğu bir konu var ki o da özellikle İstanbul'u etkileyecek 7 ve üzeri değerde bir depremin olacağı... Deprem gerçeğini değiştiremeyiz şüphesiz ama tedbir almak için seçeneklerimiz de var. Güvenliğimiz için binalarımızda çelik yapı modelini yaygınlaştırmalı, depreme dayanıklı binalarla hazırlanabilmek için çelik yapıları tercih etmeliyiz. Avrupa ve Amerika'da çelik sistem kullanımı yüzde 40'larda iken, bu rakam ülkemizde yüzde 1'in de altında... Bu nedenle üniversitelerimizin inşaat ve mimariyle ilgili bölümlerinde çelik yapı modeli daha fazla ders olarak işlenmeli.

Yapı güvenliğinin yanı sıra tasarımda estetik, geniş ve ferah konforlu ergonomik mekanlar oluşturulabilen çelik yapı sisteminin her mecrada daha fazla kullanıcıya anlatılması gerek. Çelik sistem kırılgan olmayan esnek yapısı, dayanımı ve hafifliği ile depreme karşı son derece güvenli bir model. Korozyon ve çürüme riski bulunmayan yapı özelliğiyle yaygın kullanımdaki betonarme modeline göre uzun kullanım ömrüyle önemli avantaj sağlıyor."

Durmaz, çelik profillerin, projeye göre hazırlanarak kaynaksız vidalı ve geçmeli sistemle çok kısa sürelerde kullanıma hazır olabildiğini aktararak, sistemin tercih edildiği yapıların iç ve dış cephe kaplamasında her türlü estetik mimarinin uygulanmasına da imkan sunduğunu bildirdi.

