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Depreme dayanıklı ev nasıl anlaşılır? İşte ev ararken dikkat edilmesi gerekenler

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2020 14:31 | Son Güncelleme

İzmir depreminde yıkılan binaların ardından depreme dayanıklı bina konusu yeniden gündeme taşındı. Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bu durum sonrası evinin güvenli olmadığını düşünenler başka ev arayışına girdi. vatandaşlar, depreme dayanıklı ev bulmak için uğraşırken uzmanlardan depreme dayanıklı evi bulabilmek için nelere bakılması gerektiğini, nasıl anlaşılacağını anlattı.

Depreme dayanıklı ev nasıl anlaşılır? İşte ev ararken dikkat edilmesi gerekenler

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği mezunu olan ve gayrimenkul danışmanlığı yapan Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Özellikle depremler sonrasında evinin güvenli olmadığını düşünenler yeni ev arayışlarına giriyorlar. İzmir depreminden sonra da insanlar, depremle tekrardan yüzleşti” dedi. Son günlerde ev arayan danışmanlarının arttığını belirten Başaran, “Yeni ev arayışlarında normalde evin konumu, oda sayısı, sahip olduğu sosyal olanaklar ilk akla gelen özelliklerdi ancak şimdi ev depreme dayanıklı olsun isteniyor” diye konuştu.

Dikkat edilen konuların başında binanın deprem yönetmeliğine uygunluğunun geldiğini belirten Başaran, “Zemin etüd raporu, dış görünümdeki çatlaklar, daire ve binaya yapılan müdahaleler, kolon ve kirişlerde değişim incelenen diğer konular” dedi.

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İLÇESİ VE ZEMİNİ ÖNEMLİ

Başaran’ın verdiği bilgilere göre depreme dayanıklı bir eve geçmek isteyenler ilçe ve zemin araştırması yapıyor. Başaran, “İstanbul’da Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü ilçelerinin yüksek riskli olduğu bilinen ilçeler. Bu bölgeler şu anlık tercih edilmiyor. Öte yandan binanın zemini de önemli. Özellikle zemini kaya olanlar daha sağlam oluyor. Ancak dere yatağı, sulu zemin, çevresine göre çukur yerlerde olan binalar tehlikeli” diye konuştu.

BODRUMU DA GEZİLİYOR

Ev alacakların artık evin içini gezdikten sonra bodrumu da görmek istediğini ifade eden Başaran, “Binanın toprak altında ne kadar çok kat varsa o kadar güvenli olduğu biliniyor. Bunun dışında bodrum katlarda rutubet olmaması gerekiyor. Eğer rutubetliyse, binanın su yalıtımı iyi yapılmamış demektir. Yalıtımı iyi yapılmamış binaların taşıyıcı sistemlerinin paslanması, büyük şiddetli bir deprem sırasında yapının hasar görmesine neden olabiliyor” dedi.

İHA

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