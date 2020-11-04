Depreme dayanıklı ev nasıl anlaşılır? İşte ev ararken dikkat edilmesi gerekenler

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği mezunu olan ve gayrimenkul danışmanlığı yapan Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Özellikle depremler sonrasında evinin güvenli olmadığını düşünenler yeni ev arayışlarına giriyorlar. İzmir depreminden sonra da insanlar, depremle tekrardan yüzleşti” dedi. Son günlerde ev arayan danışmanlarının arttığını belirten Başaran, “Yeni ev arayışlarında normalde evin konumu, oda sayısı, sahip olduğu sosyal olanaklar ilk akla gelen özelliklerdi ancak şimdi ev depreme dayanıklı olsun isteniyor” diye konuştu.

Dikkat edilen konuların başında binanın deprem yönetmeliğine uygunluğunun geldiğini belirten Başaran, “Zemin etüd raporu, dış görünümdeki çatlaklar, daire ve binaya yapılan müdahaleler, kolon ve kirişlerde değişim incelenen diğer konular” dedi.

İLÇESİ VE ZEMİNİ ÖNEMLİ

Başaran’ın verdiği bilgilere göre depreme dayanıklı bir eve geçmek isteyenler ilçe ve zemin araştırması yapıyor. Başaran, “İstanbul’da Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü ilçelerinin yüksek riskli olduğu bilinen ilçeler. Bu bölgeler şu anlık tercih edilmiyor. Öte yandan binanın zemini de önemli. Özellikle zemini kaya olanlar daha sağlam oluyor. Ancak dere yatağı, sulu zemin, çevresine göre çukur yerlerde olan binalar tehlikeli” diye konuştu.