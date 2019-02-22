Depreme dayanıklı mimaride yeni trend: Ahşap binalar

21. yüzyıla ise çevreci bir anlayışın hakim olduğuna dikkati çeken Türer, "Bu yüzyılda sürdürülebilir çevre yönetimi açısından inşaat malzemeleri betonarme ve çelikten ahşaba evriliyor. Bütün dünyada bu dönüşüm yaşanıyor. Betonarme çok sürdürülebilir bir teknoloji değil ve tüm önlemlere rağmen oldukça kirli bir sanayi." diye konuştu.

Bu çağda betonarme binaların hızla arttığına işaret eden Türer, "Ondan önceki yüzyıl ise duvarların yükü taşıdığı yığma yapıların çağı idi." bilgisini verdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Boğaziçi gibi mühendislikte ileri üniversitelerde de yeni trend ile uyumlu olacak şekilde, lisans ve lisansüstü düzeyde ahşap teknolojileri üzerine eğitim alan inşaat mühendisleri yetiştiriliyor.

- Depremde hafif binalar daha az etkileniyor

Binalara etki eden deprem kuvvetlerinin binanın ağırlığı ile ilişkili olduğunu, Newton prensibine göre yapının kütlesi azaldıkça teorik olarak binayı etkileyen deprem kuvvetinin ve yıkılma olasılıklarının da azaldığını belirten Türer, binanın hafif ve dayanıklı olmasının, ahşap yapılarla mümkün olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Türer, "Ahşap yapılar, betondan en az 5 kat daha hafif, hafifledikçe kesitler de küçülüp daha hafifliyor. Bu durumda da depremin kuvveti, kabaca 5 kat daha az ahşap binalara etki eder. Ahşap binaların dayanıklılığı ise betonarme binalar ile boy ölçüşür." bilgisini verdi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde binaların depreme dayanıklılıkları üzerine araştırmalar yaptıklarını aktaran Türer, "Ahşabın depreme dayanıklılığının daha yüksek olduğunu gördük. Bu demek oluyor ki binalar beton yerine ahşaptan yapılmış olsaydı belki de hiç yıkılmayacaklardı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de ve Kanada'daki binaların yüzde 95'inin ahşap olduğunun altını çizen Türer, hatta Kanada'da bir bina yapılacaksa öncelikle ahşap olmasını zorunlu kılan bir yasa bulunduğunu bildirdi.