Depreme dayanıklı yapı nasıl üretilir?

İSTANBUL, (DHA) - Dünyada ve Türkiye’de Japon inşaat yapım teknolojilerinin uygulanması ve depreme dayanıklı yapılar üzerine düzenlenen panelde konuşan Yüksek İnşaat Mühendisi Birol Doyranlı, ön üretimli betonarme sistemlerle yapılan binaların daha ekonomik, depreme karşı daha dayanıklı ve kaliteli olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 'Dünyada ve Türkiye’de Japon İnşaat Yapım Teknolojilerinin Uygulanması ve Depreme Dayanıklı Yapılar' başlıklı panel düzenledi. Panelde, Japonya’da binaların depreme nasıl meydan okuduğu ve Japonların fark yaratan sistemlerinin özellikleri etrafında Türkiye’deki deprem sistemleri konuşuldu. Ayrıca etkinlikte Japon teknolojisi kullanılarak ön üretimli betonarme sistemiyle üretilen ve Van depreminden hasar almadan çıkan yapının hikâyesi anlatıldı.

BİNALAR DEPREME DAYANIKLI OLMALI

Panelin açılış konuşmasını yapan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Celep, "Toplum olarak depremin farkına vardık. Bu andan itibaren yapacağımız binaların depreme dayanıklı olmasını sağlamalıyız. Hala ihmalkârlıkta, dikkatsizlikte ısrar etmenin bir anlamı yok. Böylece problemlerimizi büyütmemiş oluruz. Başka bir takım adımlar atarak da problemleri kısa zamanda çözeceğimizi ümit ediyorum" dedi.