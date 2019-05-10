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Depreme dayanıksız cami yıkıldı, yerine 5 bin kişilik cami yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

AVCILAR’da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 8 yıl önce ibadete kapatılarak yıkılan Merkez Camii'nin yerine yaptırılan, aynı anda 5 bin kişinin ibadet edebildiği külliye tamamlanarak ibadete açıldı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 8 yıl önce ibadete kapatılarak yıkılan Merkez Camii'nin yerine yaptırılan, aynı anda 5 bin kişinin ibadet edebildiği külliye tamamlanarak ibadete açıldı. İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan test ve incelemeler sonunda Avcılar Merkez Camii'nin 1999 depreminde hasar gördüğü, güçlendirilmesinin mümkün olmadığı belirlendi. Cami bunun üzerine 15 Nisan 2011 tarihinde ibadete kapatılırken yenisi yapılmak üzere yıkıldı. Cemaatin desteği ile sürdürülen inşaat çalışmaları ile 1500 metrekare ibadet alanı olacak aynı anda 5 bin kişinin ibadet edebileceği yeni cami yapımı 8 yıl sürdü. Son aşamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreye girerek, caminin iç donanımının yapımını üstlendi. Avcılar Kültür Sanat Sosyal Eğitim Vakfı (AKSEV) aracılığı ile yaptırılan cami bünyesinde 500 kişilik konferans ve 150 kişilik seminer salonu yer aldı. İSTANBUL MÜFTÜSÜ; TÜM CAMİLERİMİZİ YENİLEMEK İSTİYORUZ Bütün üniteleri ile ortaya muhteşem bir yapı çıktığını belirten İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, camilerin sağlamlık ve fonksiyonlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Müftü Yılmaz, "Tüm camilerimizin böyle yenilenmesini arzu ediyoruz. 80’den sonra yapılan camilerde sıkıntı olduğu bilinen bir şey. İnşallah imkanlar el verir bütün camilerimiz yenilenir. İstanbul gerçekten önemli deprem kuşağında bulunuyor. O nedenle hepimizin çok dikkatli olmaları gerekiyor. İnşallah zaman içerisinde kentsel dönüşümle onlar da yenilenecektir.”

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