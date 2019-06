Depreme dayanıksız diye yıkılan 13 okulun bir an önce yapılması isteniyor

Bursa’da 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında 13 okulun yıkılmasının ardından hala yenilerinin yapılamaması okul derneklerini harekete geçirdi. Demirtaşpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunlar Derneği, okullarının mevcut yerine bir an önce tekrar inşa edilmesini istiyor.

2017-2018 eğitim öğretim yılının başında Bursa’da başta Tophane ve Demirtaşpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri olmak üzere 13 okul depreme dayanıksız oldukları için yıkıldı. Okulların 2 yıl sonra tamamlanacağı açıklansa da halen bir adım atılmaması okul derneklerini harekete geçirdi.

Deprem yönetmeliğine göre sağlam olmadığına karar verilen Demirtaşpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 2017 yılında boşaltıldı. 1946 temeli atılan okul, yerine yenisinin yapılması için 2018 yılında yıkıldı. Öğrencilerinin 3 ayrı okulda eğitim gördüğünü belirten Demirtaşpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunlar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin Özder, “Yıkılan okulumuzun 2 senede yerine yenisinin yapılacağı açıklandı. Ancak okulumuzun yerine AVM yapılacağını duyunca harekete geçtik. Araştırdığımız da ise okulun ekonomik sıkıntılar sebebiyle yapılamadığını öğrendik. Şu an yeni okulumuzun maliyetinin 32 milyon lirayı bulduğu, projesinin de hazır olduğu belirtiliyor. Okulumuzun yapılması için görüştüğümüzde ise hiç kimse ekonomik sıkıntılar sebebiyle yardımcı olamayacağını söyledi. Biz okulumuzun bir an önce yerine yapılmasını istiyoruz” dedi.

Bursa’nın en önemli meselelerinden birinin yıkılan okullar olduğunu belirten Türk Eğitim-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Metin Öksüz, “2017-2018 yılının başında okulların açılmasına tam 1 hafta kala bir yazı ile Tophane ve Demirtaşpaşa başta olmak üzere, Ergin Ağaç, Bisaş Ortaokulu gibi 13 okulun yıkım kararı alındı. 3 aylık yaz tatil dönemi geçmiş, herhangi bir tedbir alınmamış, ne öğretmenin, ne de idarenin haberi var. Okulların yıkım kararı alındığından boşaltılması gerekiyor denildi. O zamanki açıklamaya göre okullar yeniden yapılıp eğitim öğretime hazır hale getirilecekti. Bu açıklama 2017-2018’in Eylül ayında yapıldı. Gidin bakın Demirtaşpaşa ve Tophane’nin olduğu yere ve diğer okulların daha birçoğunun yıkımı yapılmadı. Ne zaman olacağı da belli değil” dedi.

Öksüz, “Demirtaşpaşa Meslek Lisesi’nin yerine yapılmayacağı, oranın ranta açılacağı, Tophane Endüstri Meslek Lisesi için Anıtlar Kurulu’ndan izin alınamadığı gibi şeyler söyleniyor. Biz ‘meslek lisesi memleket meselesi diyoruz’. Türkiye’nin en önemli meslek liselerinden Demirtaşpaşa Meslek Lisesi 3 farklı yerde eğitim görüyor. Bir grup Cumalıkızık’ta, bir grup Alemdar’da ve diğer grup da Nilüfer’de eğitim veriyor. Sen çocuğunu merkezi yere veriyorsun, ama senin çocuğun başka yerlerde eğitim görüyor. Bu konu ile ilgili somut adımlar atılması gerekiyor. Yıkılan bu 13 okulun gelecekteki akıbeti ne olacak? Tophane ve Demirtaşpaşa, Türk eğitiminin lokomotif liseleridir. Bu konuda kamuoyu bilgi beklemektedir” ifadelerini kullandı.