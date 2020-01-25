HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depreme hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi

Depreme hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkez üssü olan 6.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkez üssü olan 6. 8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 22’ye yaralı sayısının ise bin 31 yükseldiğini açıkladı.
Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6. 8 şiddetindeki deprem çok büyük bir bölgede hissedilmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 22’ye, yaralı sayısının ise bin 31’a yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada Elazığ’da 18, Malatya’da 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de göçük altından sağ olarak çıkarıldığını duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gürcistan’dan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için başsağlığıGürcistan’dan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için başsağlığı
Depremin ardından Diyarbakır'da korkutan görüntüDepremin ardından Diyarbakır'da korkutan görüntü
Sinüzit ağrılarına doğal çözümlerSinüzit ağrılarına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük çocuk çakmakla oynarken evini yaktı

Çakmakla oynarken evini yaktı

Elazığ'daki depremi Adıyaman'da hisseden vatandaşlar balkondan atlayarak evden çıktı

Balkondan atlayarak evi terk ettiler

Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı, deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantasında neler olmalı?

Elazığ depremi sonrası 'deprem kahini' Tayvanlı Dyson Lin'in paylaşımları gündem oldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu

Deprem sonrası Çınar’da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

Depremin ardından Diyarbakır'da korkutan görüntü

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.