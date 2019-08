- "Depreme hazırsanız hasarın yüzde 70'ini önleyebilirsiniz"

Depremin izlerinin tüm çıplaklığıyla Değirmendere'de görülebileceğine işaret eden Moriwaki, "Tabii kötü oldu, 'Allah korusun, tekrar gelmesin.' diye siz söylüyorsunuz ama Japonya'da biz 'Unutmamak lazım.' diye her çocuğa anlatıyoruz. Kötü olduğu için hatırlamak istemiyorsunuz anlıyorum ama aynı hataların olmaması için çocuklara anlatmak lazım." diye konuştu.

Moriwaki, özellikle İzmit, Adapazarı, Kocaeli'nin yer aldığı Marmara Bölgesi'nde deprem beklendiği için sıklıkla seminerler verdiğine değinerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde, 81 ilde seminerler verdim. Türkiye'nin her yerinde deprem beklenebilir, daha fazla eğitim yapmak lazım. Senede 80-100 seminer veriyorum, yetişemiyorum. Başkaları da eğitim vermeli, başkaları da yapsın diye yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkes bilgisini paylaşmalı diye düşünüyorum. Japonya'da da Türkiye'de de depremi her zaman bekliyoruz. Deprem bir gün gelecek, bir gün gelecekse mutlaka hazır olmak lazım. Depreme hazırsanız hasarın yüzde 70'ini önleyebilirsiniz. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Ne kadar hazır olsanız da hasar sıfır olmuyor ama hasarın yüzde 70'ini önleyebilecekken neden hazır olmayalım."