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  4. Depreme okulda yakalandılar! Öğrencileri kucaklayarak dışarı çıkardılar

Depreme okulda yakalandılar! Öğrencileri kucaklayarak dışarı çıkardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 14:06 | Son Güncelleme

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde, özel bir okulun anasınıfında uykuda olan çocuklar, öğretmenleri tarafından kucakta dışarı çıkarıldı. Diğer sınıflardaki öğrenciler de depremde sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı. Öğrencilerin bilinçli davranışları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Depreme okulda yakalandılar! Öğrencileri kucaklayarak dışarı çıkardılar

Türkiye geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi.

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİ KUCAKLARINDA DIŞARIYA ÇIKARDI

Yıkım yaşanan Seferihisar ilçesinde bulunan bir özel okuldaki öğrenciler ise depreme sınıflarında yakalandı. Deprem anında uyuyan anasınıfı öğrencilerini, öğretmenleri kucaklarında dışarıya çıkardı. Diğer sınıflardaki ilkokul öğrencileri ise deprem anında sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı. Sıklıkla deprem tatbikatı yapıldığı öğrenilen okuldaki öğrencilerin sakin tavırları dikkat çekti. O anlar ise okulun 8 güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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