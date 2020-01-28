HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depreme yakalanan sürücülerin yaşadığı panik kamerada

Depreme yakalanan sürücülerin yaşadığı panik kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde sürücülerin panik anları kameralara yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme yakalanan sürücüler araçlarından inerek kaçmaya başladı.

Vatandaşların yaşadığı korku ve panik güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Hayata Nazire yapıyorHayata Nazire yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Sivrice deprem

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri!

İşte EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! İstanbullular dikkat, sağanak bekleniyor

İstanbullular dikkat! Sağanak bekleniyor

Elazığ depremi sonrası fayın kalbinde inceleme

Elazığ depremi sonrası fayın kalbinde inceleme

'İki bölge arası tetikte' uyarısı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında

Coronavirüs alarmı! Bakanlık'tan sonuçlar bekleniyor

Son dakika: Elazığ Sivrice'de bir deprem daha! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Elazığ Sivrice'de bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.