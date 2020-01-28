Depreme yakalanan sürücülerin yaşadığı panik kamerada

Elaz\u0131\u011f'\u0131n Sivrice il\u00e7esinde meydana gelen 6.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depreme yakalanan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ara\u00e7lar\u0131ndan inerek ka\u00e7maya ba\u015flad\u0131.\nVatanda\u015flar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 korku ve panik g\u00fcvenlik kameralar\u0131 taraf\u0131ndan saniye saniye kaydedildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMetroda \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!En g\u00fczel Naz\u0131m Hikmet s\u00f6zleriHayata Nazire yap\u0131yor
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