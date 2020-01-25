HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depreme yaşanan korku ve panik kamerada

Depreme yaşanan korku ve panik kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:16 | Son Güncelleme

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremde Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşanan büyük korku ve panik kameralara yansıdı.Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Şanlıurfa’da yaşanan büyük korku ve panik kameralara yansıdı.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremde Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşanan büyük korku ve panik kameralara yansıdı.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Şanlıurfa’da yaşanan büyük korku ve panik kameralara yansıdı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde evin tavanındaki avizeler sallanırken evde bulunanların ise dua edip tövbe ettikleri gözlendi. Bir diğer evde ise saksıların üzerinde bulunduğu masa beşik gibi sallanırken dışarıdan ise insanların korkuyla kaçışırken çığlık attıkları duyuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
Elazığ'daki deprem sonrası Meteoroloji'den önemli uyarıElazığ'daki deprem sonrası Meteoroloji'den önemli uyarı
Fuat Oktay: Kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyorFuat Oktay: Kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da üst üste depremler

Elazığ'da üst üste depremler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da art arda depremler

Manisa'da art arda depremler

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'dan Elazığ depremine ilişkin mesaj: Yardım etmeye hazırız

'Yardım etmeye hazırız'

Elazığ'daki deprem sonrası Meteoroloji'den önemli uyarı

Elazığ'daki deprem sonrası Meteoroloji'den önemli uyarı

Son dakika! Elazığ Belediyesi’nden acil kan çağrısı

Elazığ Belediyesi’nden acil kan çağrısı

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Deprem Suriye sınırı Akçakale’de de halkı sokaklara döktü

Deprem Suriye sınırı Akçakale’de de halkı sokaklara döktü

Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı

Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.