"Depremi cep telefonlarında 7,8 olarak hissettik"

BALIKESİR (AA) - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, İstanbul'da dün meydana gelen deprem sonrası operatör şebekelerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle tüketicilerin manevi tazminat açma haklarının bulunduğunu bildirdi.

Bazı etkinliklere katılmak üzere geldiği Balıkesir'de, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şahin, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası vatandaşların yakınlarına uzun süre ulaşamadığını söyledi.

Depremin iletişimin kısmen kesilmesi bakımından sadece İstanbul'u değil, tüm ülkeyi etkilediğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Deprem aslında fay hatları itibariyle 5,8 olarak açıklandı. Biz onu fay hatlarında 5,8 hissettik ama cep telefonlarında 7,8 olarak hissettik. Sadece İstanbul'da bir deprem oldu ama deprem bütün Türkiye'yi etkiledi. İstanbul'daki depremden dolayı Diyarbakır'daki bir vatandaş evine, Samsun'daki bir vatandaş yakınına ulaşamadı. Hele hele İstanbul'da yaşayanların tümü perişan oldu.

Aslında depremin hiçbir etkisi yoktu. Ölüm yok çok şükür, az hasarlı atlattık ama cep telefonlarının bu altyapı yetersizliğinden dolayı, fazla kar hırsından dolayı hakikaten ciddi bir infial oluştu. Sanki çok ciddi bir altyapı çökmesi, insanların binaların çökmesinden dolayı altında kalması gibi bir algı oluştu. Çünkü kimse kimseye ulaşamadı. Cep telefonlarının bu keyfi uygulamaları son bulmalı."