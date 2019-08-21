"Depremi engelleyemeyiz ama zararlarını azaltabiliriz"

İSTANBUL (AA) - Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, önem taşıyan asıl konunun, depremin nerede ve ne zaman olacağı değil depreme karşı önlem almak olduğunu kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünce Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümünde, Türkiye'de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla deprem simülasyonu gerçekleştirildi.

Özener, burada yaptığı açıklamada, depremin zamanından, bölgesinden daha çok depreme karşı nasıl tedbirler alınıyor, neler yapılıyor gibi konuların konuşulması gerektiğini vurgulayarak, aktif fay hatlarını gösteren slayt üzerinden sunum yaparak, gözlem noktalarından yaptıkları tespitleri paylaştı.

Binden fazla gözlem noktasından yaptıkları verileri açıklayan Özener, "Her gün ülkemizde 3,9'a kadar ortalama 1 deprem oluyor. Çok sık deprem oluyor gibi düşünmeyelim, bunlar ortalamadır. Bunlar 1900’den 2019'a gelen depremlerle alakalı. Her 10 günde bir, 4,9 şiddetine kadar, 50 günde bir 5,9 şiddetine kadar, 18 ayda 6 ila 6,9 arasında, 6,5 yılda bir de 7'nin üzerinde deprem oluşuyor. En son 7'nin üzerindeki deprem Van depremiydi." ifadelerini kullandı.