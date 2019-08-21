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"Depremi engelleyemeyiz ama zararlarını azaltabiliriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 13:17 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: - "Depremin nerede olacağını ve ne zaman olacağını tartışmayalım. Bizim asıl ele alacağımız konu 'depreme karşı nasıl önlem alabiliyoruz?' "

İSTANBUL (AA) - Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, önem taşıyan asıl konunun, depremin nerede ve ne zaman olacağı değil depreme karşı önlem almak olduğunu kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünce Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümünde, Türkiye'de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla deprem simülasyonu gerçekleştirildi.

Özener, burada yaptığı açıklamada, depremin zamanından, bölgesinden daha çok depreme karşı nasıl tedbirler alınıyor, neler yapılıyor gibi konuların konuşulması gerektiğini vurgulayarak, aktif fay hatlarını gösteren slayt üzerinden sunum yaparak, gözlem noktalarından yaptıkları tespitleri paylaştı.

Binden fazla gözlem noktasından yaptıkları verileri açıklayan Özener, "Her gün ülkemizde 3,9'a kadar ortalama 1 deprem oluyor. Çok sık deprem oluyor gibi düşünmeyelim, bunlar ortalamadır. Bunlar 1900’den 2019'a gelen depremlerle alakalı. Her 10 günde bir, 4,9 şiddetine kadar, 50 günde bir 5,9 şiddetine kadar, 18 ayda 6 ila 6,9 arasında, 6,5 yılda bir de 7'nin üzerinde deprem oluşuyor. En son 7'nin üzerindeki deprem Van depremiydi." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özener, şunları kaydetti:

"Depremin nerede olacağını ve ne zaman olacağını tartışmayalım. Bizim asıl ele alacağımız konu depreme karşı nasıl önlem alabiliyoruz. Depremin önüne geçemeyiz ama zararlarını azaltabiliriz. Herkesin üzerine düşen bir rol var. Vatandaşın da üzerine düşen görevler var. Bina zemin ilişkisi çok önemli. 'Hazır olmalıyız' derken anlatmak istediğimiz vatandaşlar, karar vericiler hazır olmalı. Depreme güvenli binaların, yapıların oluşturulması gerekiyor. 1999 öncesi yapılan binalarla 2000 sonrası yapılan binalar arası farklar var. Çünkü yönetmelik güncellendi ve yapı denetimi getirildi. Öncesinde belki yapı denetimi olmadan yapılan binaları güvensiz olarak değerlendiriyoruz. Sürekli bunların güncellenmesi gerekiyor."

Depreme karşı alınacak önlemlere yönelik 1999 depreminden sonra Kandilli Rasathanesi'nin harekete geçerek bir proje başlattığını anımsatan Özener, daha sonra bu projenin bir birim haline geldiğini ifade etti.

Bu birim çatısı altında depremden korunmaya yönelik birçok eğitim verdiklerini aktaran Haluk Özener, gezici deprem tırları ile deprem simülasyonu etkinlikleri yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Üsküdar ve Bahçelievler Belediyesi işbirliğiyle afet eğitimi alan bir grup, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık ve Eğitimi Birimi bünyesinde faaliyet gösteren DepremPark'ta deneyimlerini paylaştı.

Yapay bir oda ve sınıfta deprem tatbikatı yapılarak simülatör ile 5,1'lik deprem ve 7 şiddetinde deprem simülasyonu gerçekleştirilerek, nereye ve nasıl sığınılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

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