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Depremi yaşayan Bozkurtlular bayrama buruk giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 23:15 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, 6.0 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Bozkurt ilçesi, Kurban Bayramı'nı buruk geçirecek.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 6.0 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Bozkurt ilçesi, Kurban Bayramı'nı buruk geçirecek. İlçedeki evleri depremden zarar görenler, kurulan çadırlarda bayramlarını kutlayacak. Ailesiyle birlikte çadırda yaşayan Fatma Demirel bayram için hiçbir hazırlık yapmadıklarını belirtip, "Eşim ve çocuklarım sağ olduğu müddetçe benim için her gün bayram" dedi.

Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos Perşembe günü meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem hayatı olumsuz etkiledi. Depremde çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı ilçede, Kurban Bayramı'da buruk geçecek. Merkez üssü Bozkurt ve 10 kilometre uzaklıktaki Çardak ilçesinde evleri zarar görenler, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurulan çadırlarda bayramlaşacak. Bozkurt ilçesinde camilerin hasar görmesi nedeniyle, bayram namazı Çamlık Mesireliği'nde kılınacak.

'BAYRAM İÇİN HİÇBİR HAZIRLIK YAPMADIK'

Bozkurt ilçesinde oturan emekli Hüdai Demirel, deprem nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü söyledi. Demirel, ailesiyle birlikte bayramı çadırda geçireceklerini belirterek, "İlk deprem bizi biraz salladı. İkinci deprem ise çok güçlü geldi. Üzerimize evimizin sıvaları dökülmeye başladı. Annem hasta olduğu için öncelikle onu dışarı çıkardım. Evimizin tüm odalarında çatlaklar var. Oturulamaz raporu verildiği için devletimizin verdiği çadıra yerleştik. Can kaybının yaşanmadığı için memnunuz. Bayram için hiçbir hazırlık yapmadık ama yine de eşimizi dostumuzu ziyaret edeceğiz" dedi.

'YER YERİNDEN OYNADI DİYEBİLİRİM'

Depremin yaşandığında 3'üncü kattaki evlerinde olduğunu anlatan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hatice Demirel, "İlk önce sarsıntıyı hissettik. Çok kısa ve şiddetli bir sarsıntıydı. Yer yerinden oynadı diyebilirim. Evimizde çok fazla hasar olduğu için giremiyoruz. Biz de bu yüzden çadırlarda kalıyoruz. İçerisi güzel, eşyalarımızı da getirdik. En azından korunaklı bir yer. Okulum başlayıncaya kadar aileme destek olmaya çalışacağım" diye konuştu.

'AİLEM SAĞ OLDUĞU SÜRECE BANA HER GÜN BAYRAM'

Depreme iki çocuğuyla yakalandığını kaydeden Fatma Demirel, "Sarsıntı olunca kendimizi hemen dışarı attık. 2 gündür çadırda kalıyoruz. Bizim için en önemlisi can kaybının yaşanmaması. Devletimizden Allah razı olsun, her zaman bizim arkamızda. Ailemin sağlığı benim için her şeyden önemli. Eşim ve çocuklarım sağ olduğu müddetçe benim için her gün bayram" diye konuştu.

'BAYRAM ÇOCUKLAR İÇİN BURUK GEÇECEK'

Deprem çadırlarının kurulduğu alanda evleri zarar gören arkadaşları ile vakit geçiren Metahan Özalp (13) ise, depreme evinde telefonunda oyun oynarken yakalandığını söyledi. Özalp, arkadaşlarına moral vermeye çalıştığını belirterek, "Bir anda büyük bir sarsıntı oldu. O korkuyla kendimizi dışarı attık. Akşama kadar dışarıda vakit geçirdik. Evlere giremedik. Allah evleri zarar gören ve çadırlarda kalanlara yardımcı olsun. Gerçekten çok kötü bir duygu. Başka arkadaşlarım dışarıda kaldığı için içim kararıyor. Onlara psikolojik olarak destek olmaya çalışıyorum. Bu bayram ilçemizdeki çocukların bayramı buruk geçecek" dedi.

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