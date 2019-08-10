Depremi yaşayan Bozkurtlular bayrama buruk giriyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 6.0 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Bozkurt ilçesi, Kurban Bayramı'nı buruk geçirecek. İlçedeki evleri depremden zarar görenler, kurulan çadırlarda bayramlarını kutlayacak. Ailesiyle birlikte çadırda yaşayan Fatma Demirel bayram için hiçbir hazırlık yapmadıklarını belirtip, "Eşim ve çocuklarım sağ olduğu müddetçe benim için her gün bayram" dedi.

Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos Perşembe günü meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem hayatı olumsuz etkiledi. Depremde çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı ilçede, Kurban Bayramı'da buruk geçecek. Merkez üssü Bozkurt ve 10 kilometre uzaklıktaki Çardak ilçesinde evleri zarar görenler, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurulan çadırlarda bayramlaşacak. Bozkurt ilçesinde camilerin hasar görmesi nedeniyle, bayram namazı Çamlık Mesireliği'nde kılınacak.

'BAYRAM İÇİN HİÇBİR HAZIRLIK YAPMADIK'

Bozkurt ilçesinde oturan emekli Hüdai Demirel, deprem nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü söyledi. Demirel, ailesiyle birlikte bayramı çadırda geçireceklerini belirterek, "İlk deprem bizi biraz salladı. İkinci deprem ise çok güçlü geldi. Üzerimize evimizin sıvaları dökülmeye başladı. Annem hasta olduğu için öncelikle onu dışarı çıkardım. Evimizin tüm odalarında çatlaklar var. Oturulamaz raporu verildiği için devletimizin verdiği çadıra yerleştik. Can kaybının yaşanmadığı için memnunuz. Bayram için hiçbir hazırlık yapmadık ama yine de eşimizi dostumuzu ziyaret edeceğiz" dedi.