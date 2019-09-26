HABER

Depremi yaşayan vergi dairesi memurlarının 'bina' korkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 18:28 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, vergi dairesinde çalışanlar depremin ardından dışarı çıkarken, binanın sağlam olmadığı iddiasıyla içeri girmedi.

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, vergi dairesinde çalışanlar depremin ardından dışarı çıkarken, binanın sağlam olmadığı iddiasıyla içeri girmedi.

İstanbul Silivri merkezli deprem Kocaeli’nin Gebze ilçesinde korkuya neden oldu. Gebze Vergi Dairesi’nde çalışan memurlar ve işlemler için gelen vatandaşlar sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Gebze Vergi Dairesi’nin 7 katlı binasında çalışanlar, depremin ardından binayla ilgili endişeleri nedeniyle içeri girmedi. Vergi dairesinde görevli bir memur, “Can güvenliği endişesi yaşıyor arkadaşlarımız doğal olarak. Çünkü bina ile alakalı sıkıntılı durumlar söz konusu. Durmadan karot numunesi alınıp duruyorlar. Herhangi bir neticeye ulaşılamadı şu ana kadar.” dedi.

Binanın depreme dayanıklılık durumuyla ilgili rapor olup, olmadığının sorulması üzerine, “Rapor olduğu yönünde duyumlarımız var ama bize henüz bir sonuç bildirilmedi. Arkadaşlarımız endişeli girmeyi düşünmüyoruz” diye konuştu.

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Balat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım yapılıyorBalat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım yapılıyor
Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı, deprem çantasında neler olmalı?Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı, deprem çantasında neler olmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı, deprem çantasında neler olmalı?

Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı?

Son dakika: Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Depreme canlı yayında yakalandılar!

Depreme canlı yayında yakalandılar!

İstanbul'daki deprem sonrası 34 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul'da beşik gibi sallanıyor! 34 artçı deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni deprem olacak iddialarına yanıt!

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.