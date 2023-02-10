Depremin 101. saatinde mucize! Enkaz altında kalan kadın ve oğlu sağ olarak kurtartıldı

Türkiye 6 Şubat sabahına Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle güne uyandı. Depremin şiddetiyle başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da birçok bina yıkıldı. Binlerce vatandaş enkaz altında kalırken Türkiye genelindeki diğer şehirlerden ve ülkelerden arama kurtarma ekipleri görevlendirildi. Depremden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarında sevindirici haber Diyarbakır'dan geldi. Bir anne ve 9 yaşındaki oğlu depremin 101. saatinde enkaz altındaki yaşma mücadelesini kazandı.

101. SAATTE MUCİZE

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depreminin üzerinden geçen 101 saat sonra anne Semra Varlık ve 9 yaşındaki oğlu Serhat Varlık enkaz altından çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sonuç verirken enkazdan çıkartılan anne ve çocuğunun hastaneye götürüldüğü belirtildi. (AA)



