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Depremin 101. saatinde mucize! Enkaz altında kalan kadın ve oğlu sağ olarak kurtartıldı

10.02.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Merkez üssü dışında çevresindeki 10 ili etkileyen depremler büyük felakete neden oldu. Binlerce bina yıkılırken depremin 101. saatinde umut veren bir haber geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depreminin üzerinden geçen 101 saat sonra anne Semra Varlık ve 9 yaşındaki oğlu Serhat Varlık enkaz altından çıkarıldı.

Depremin 101. saatinde mucize! Enkaz altında kalan kadın ve oğlu sağ olarak kurtartıldı

Türkiye 6 Şubat sabahına Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle güne uyandı. Depremin şiddetiyle başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da birçok bina yıkıldı. Binlerce vatandaş enkaz altında kalırken Türkiye genelindeki diğer şehirlerden ve ülkelerden arama kurtarma ekipleri görevlendirildi. Depremden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarında sevindirici haber Diyarbakır'dan geldi. Bir anne ve 9 yaşındaki oğlu depremin 101. saatinde enkaz altındaki yaşma mücadelesini kazandı.

101. SAATTE MUCİZE

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depreminin üzerinden geçen 101 saat sonra anne Semra Varlık ve 9 yaşındaki oğlu Serhat Varlık enkaz altından çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sonuç verirken enkazdan çıkartılan anne ve çocuğunun hastaneye götürüldüğü belirtildi. (AA)


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