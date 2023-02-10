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Depremin 96. saatinde gelen kurtuluş! 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı

10.02.2023 06:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarında yürekleri ısıtan bir haber geldi. Felaketin5. gününde enkaz başında umutlu bekleyiş sürerken; 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Depremin 96. saatinde gelen kurtuluş! 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı

Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarında herkesin beklediği haber geldi. Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) Hatay’da katıldığı çalışmalarda 1,5 yaşındaki kız çocuğu Sela Elbarazi’yi ve aynı aileden dört kişiyi 96 saatin ardından enkaz altından sağ çıkardı.

EKİPLER SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Enkaz altından sağ kurtarılan Sela Elbarazi sağlık ekibine teslim edilirken ekipler sevinç gözyaşı döktü.

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Hatay Antakya Ürgan Paşa Mahallesi, Şehit Mehmet Duran Caddesi, Huzur Apartmanı, 14 numarada çalışma yapan Pendik Belediyesi arama kurtarma ekipleri bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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SAĞ OLARAK ÇIKARILDILAR

Yoğun çabalar sonrası 1,5 yaşındaki Sela bebek enkazdan sağ çıkarıldı. Ardından Sela’nın anne babası, kardeşi ve dayısı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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(İHA)

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