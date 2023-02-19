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Depremin en acı görüntüsü... Hayatını kaybeden çocukların anısına yapıldı, yürekleri yaktı!

19.02.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşanan yıkımla ortaya çıkan acının büyüklüğü ise tarifsiz. Depreme dair yeni görüntüler gelmeye devam ederken, depremin belki de en acı görüntüsü sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Yapılan paylaşımlara göre, depremde hayatını kaybeden çocukların anısına, bazı enkazların üzerine balonlar asıldı. Küçük bedenleriyle sonsuzluğa uğurlanan çocukların anısına yapılanlar yürekleri yaktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında maalesef çocuklar da vardı. Acı görüntülerin gelmeye devam ettiği deprem bölgesinde kaydedildiği söylenen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bir görüntü ise yürekleri parçaladı.

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HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLARIN ANISINA, BAZI ENKAZLARIN ÜZERİNE BALON ASTILAR

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara göre, depremde hayatını kaybeden çocukların anısına, bazı enkazların üzerine balonlar asıldı. Paylaşılan görüntülere ise yürek dayanmadı.

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O acı görüntüleri izleyenler büyük hüzne boğuldu.


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