Depremin en acı görüntüsü... Hayatını kaybeden çocukların anısına yapıldı, yürekleri yaktı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında maalesef çocuklar da vardı. Acı görüntülerin gelmeye devam ettiği deprem bölgesinde kaydedildiği söylenen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bir görüntü ise yürekleri parçaladı.

HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLARIN ANISINA, BAZI ENKAZLARIN ÜZERİNE BALON ASTILAR

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara göre, depremde hayatını kaybeden çocukların anısına, bazı enkazların üzerine balonlar asıldı. Paylaşılan görüntülere ise yürek dayanmadı.

O acı görüntüleri izleyenler büyük hüzne boğuldu.



