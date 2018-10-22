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"Depremin acısını hala yüreğimde hissediyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 12:31 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde 7 yıl önce meydana gelen depremde arkadaşlarıyla gittiği kafede enkaz altında kalan ve 18 saatlik mücadele sonrası kurtarılan Barış Dağınık, o acı günleri geçmişte bırakmaya çalışıyor - Depremde, aynı masada oturduğu 4 arkadaşını kaybeden Dağınık, beton blokların altında kalan sağ kolu ve ayağını da 6 aylık tedavinin ardından kısmen kullanabiliyor - Dağınık: - "Şu an engelli bir vatandaş olarak hayatıma devam ediyorum. Bu durumdan şikayetçi değilim, hayat devam ediyor. Depremin acısını hala yüreğimde hissediyorum"

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, arkadaşlarıyla gittiği kafede enkaz altında kalan ve 18 saat sonra çıkarılan Barış Dağınık, o günleri geçmişte bırakmaya çalışarak, yeni bir hayata başladı.

Merkez üssü Tabanlı köyü olan depremde, kafede aynı masada oturduğu 4 arkadaşını kaybeden Dağınık beton blokların altında kalan sağ kolu ve ayağını da 6 aylık tedavinin ardından kısmen kullanabiliyor.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Dağınık, depremde beton bloklar arasına sıkıştığını, aynı masada oturduğu 3 arkadaşının o anda hayatını kaybettiğini, ağır yaralı olan diğer arkadaşıyla 18 saat sonra enkazdan kurtarıldıklarını aktardı.

Tedavi için Erzurum'a gittikleri sırada ağır yaralı olan arkadaşının da yaşamını yitirdiğini ifade eden Dağınık, şöyle konuştu:

"Arama kurtarma ekipleri bizi kurtarabilmek için büyük çaba gösteriyordu. Kurtarılmayı beklerken yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Kurtarıldığım için çok mutlu oldum. Erzurum'da bir hafta yoğun bakımda kaldım. Sağ kolumun ve ayağımın kesileceği söylendi. Babamın imza vermemesi nedeniyle kesmekten vazgeçtiler. Daha sonra Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi) götürüldüm. Yaklaşık 6 ay tedavi sürecim oldu. Fizik tedaviyle şükürler olsun kolumu ve ayağımı kurtardılar. Çok mutluyum. Bizim için çaba gösteren herkese teşekkür ederim."

Tedavi sürecinin ardından memlekete döndüğünde çağrı merkezinde işe başladığını belirten Dağınık, o günden bu yana depremin yaşattıklarını hala yüreğinde hissettiğini ifade etti.

- Enkazdan çıkarılış fotoğrafına bakıp şükrediyor

Depremi hatırladığında ruhunun daraldığını, acı günlerin yeniden zihninde canlandığını dile getiren Dağınık, şunları söyledi:

"Depremde göçük altında kaldıktan sonra vücudumda bazı hasarlar oluştu. Elimde ve kolumda sıkıntılar var. Şu an engelli bir vatandaş olarak hayatıma devam ediyorum. Bu durumdan şikayetçi değilim, hayat devam ediyor. Depremden önce bekardım, şimdi evlendim. Eşim ve ailemin desteğiyle maddi ve manevi sıkıntılarımızı giderdik."

Dağınık, depremin o acı anlarını hatırlayınca Van Gölü sahiline gelip, enkazdan çıkarıldığı zaman çekilen fotoğraflara bakarak, şükrettiğini vurguladı.

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deprem Enkaz Erciş Van

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