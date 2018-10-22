"Depremin acısını hala yüreğimde hissediyorum"

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, arkadaşlarıyla gittiği kafede enkaz altında kalan ve 18 saat sonra çıkarılan Barış Dağınık, o günleri geçmişte bırakmaya çalışarak, yeni bir hayata başladı.

Merkez üssü Tabanlı köyü olan depremde, kafede aynı masada oturduğu 4 arkadaşını kaybeden Dağınık beton blokların altında kalan sağ kolu ve ayağını da 6 aylık tedavinin ardından kısmen kullanabiliyor.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Dağınık, depremde beton bloklar arasına sıkıştığını, aynı masada oturduğu 3 arkadaşının o anda hayatını kaybettiğini, ağır yaralı olan diğer arkadaşıyla 18 saat sonra enkazdan kurtarıldıklarını aktardı.

Tedavi için Erzurum'a gittikleri sırada ağır yaralı olan arkadaşının da yaşamını yitirdiğini ifade eden Dağınık, şöyle konuştu:

"Arama kurtarma ekipleri bizi kurtarabilmek için büyük çaba gösteriyordu. Kurtarılmayı beklerken yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Kurtarıldığım için çok mutlu oldum. Erzurum'da bir hafta yoğun bakımda kaldım. Sağ kolumun ve ayağımın kesileceği söylendi. Babamın imza vermemesi nedeniyle kesmekten vazgeçtiler. Daha sonra Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi) götürüldüm. Yaklaşık 6 ay tedavi sürecim oldu. Fizik tedaviyle şükürler olsun kolumu ve ayağımı kurtardılar. Çok mutluyum. Bizim için çaba gösteren herkese teşekkür ederim."