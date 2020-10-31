HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremin ana üstü havadan görüntülendi

Depremin ana üstü havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 09:06 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami sonrası havadan görüntülendi.

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami sonrası havadan görüntülendi. Deprem ve tsunaminin geride bıraktıkları gün ağarınca ortaya çıktı.
6.6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’ndeki tsunami sonrası bölge havadan görüntülendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği tsunami faciasının izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Denizde yan yatan tekneler ve suların önüne kattığı suların geride bıraktığı çamur içerisindeki sokaklar facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Tsunaminin gelmesi ile birlikte yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridinde bulunan işletmeler, tamamen sular altında kalmıştı. Denizden gelen dev dalgalar sahil kenarındaki işletmelere ait masa ve sandalyeleri sürükleyerek yerle bir etmişti.

Tekneler karaya oturdu
Tsunaminin ardından yükselen dalgaların bir anda çekilmesi ile tüm tekneler karaya oturdu. Yaşanan olayları çaresiz gözlerle izleyen vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Tsunaminin etkisini sona erdirmesinin ardından vatandaşlar teknelerine gelerek hasarlarının olup olmadığını kontrol etti.
Tsunaminin ardından bölgeye yardım yağdı. Belediyeler ve yardım kuruluşları bölgeye intikal ederek vatandaşların yanında yer aldı. Sıcak çorba ve çay ikramında bulunulan vatandaşlar, iş yerlerini temizleme çalışması başlattı. Bölgedeki bazı kısımlarda yaşanan elektrik kesintisinin ardından bu bölgede bulunanlar çalışmalarına günün ilk ışıklarında başlamak üzere ara verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
İzmir'de bir deprem dahaİzmir'de bir deprem daha
Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?
1/
En Çok Okunan Haberler
Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişme
Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
MasterChef'te kim elenecek? Yarışmacının babasından kafa karıştıran paylaşım
MasterChef'te kim elenecek? Yarışmacının babasından kafa karıştıran paylaşım
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir Seferihisar'da bir deprem daha
İzmir'de bir deprem daha
İzmir'deki deprem sonrası denizde ürperten görüntü: Sığacık'ta tekneler sürüklendi
Depremde yaşanan tsunami sonrası korkutan görüntü
İzmir'den sevindiren haberler... Saatler sonra gelen mucize: Enkazdan çıkarıldılar
Resmen mucize: 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı
İzmir'deki depremde son dakika gelişmesi: Ölü ve yaralı sayısı yükseldi
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir depremi için "felaketi kendileri istedi" şeklinde konuşan kişi yakalandı
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir depremi ile ilgili son durumu açıkladı
Bakan Koca depremin bilançosunu açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.