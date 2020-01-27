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  4. Depremin ardından Diyarbakır’da 8 bina yıkıldı, 16 binada ağır hasar var

Depremin ardından Diyarbakır’da 8 bina yıkıldı, 16 binada ağır hasar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Diyarbakır’da 8 binanın yıkıldığını, farklı ilçelerde ise 16 binanın ağır hasarlı olduğunu söyledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin üzerinden 60 saat geçtikten sora ikinci değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Diyarbakır’da 8 binanın yıkıldığını, farklı ilçelerde ise 16 binanın ağır hasarlı olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin üzerinden 60 saat geçtikten sora ikinci değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Elazığ Valiliğinde gerçekleştirilen ve 39 kişinin öldüğü bin 500’den fazla kişinin de yaralandığı depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır’da 8 binanın yıkıldığını söyledi. Bakan Kurum, “Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 8 yıkık binanın yanında, Bağlar, Kayapınar, Sur Çüngüş, Çermik ve Bismil’de toplam 16 ağır hasarlı binamız var. Aralıksız hasar tespit çalışmaları devam etmektedir” dedi.

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