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  4. Depremin ardından İzmir havadan böyle görüntülendi

Depremin ardından İzmir havadan böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 16:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından havadan çekilen görüntüleri paylaştı.

Depremin ardından İzmir havadan böyle görüntülendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık ve Türk Silahlı Kuvvetleri, İzmir depremi arama-kurtarma çalışmalarına helikopter, İKU ve İHA ile kesintisiz destek veriyor. Son kişi çıkarılana kadar hepimiz enkaz altındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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