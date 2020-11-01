Depremin ardından İzmir havadan böyle görüntülendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık ve Türk Silahlı Kuvvetleri, İzmir depremi arama-kurtarma çalışmalarına helikopter, İKU ve İHA ile kesintisiz destek veriyor. Son kişi çıkarılana kadar hepimiz enkaz altındayız." ifadelerini kullandı.

•@EmniyetGM Havacılık Daire Başkanlığımız, @jandarma Havacılık ve @TSKGnkur İzmir Depremi arama-kurtarma çalışmalarına Helikopter, İKU ve İHA ile kesintisiz destek veriyor.



Son kişi çıkarılana kadar hepimiz enkaz altındayız!#BirOlunca pic.twitter.com/IkBbvz2Ct4 — Muhterem İnce (@muhteremince) November 1, 2020

Kaynak: AA

