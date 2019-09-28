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Depremin ardından kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde de hissedilen İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz (48) memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Depremin ardından kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildi

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde de hissedilen İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz (48) memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından öğrencilerini okuldan tahliye ettikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Eryılmaz'ın cenazesi, dün okulunda düzenlenen törenin ardından Kırıkkale'ye getirildi. Kırıkkale Nur Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğretmenin yakınları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Törende Eryılmaz'ın eşi Türkan Eryılmaz ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Eryılmaz'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan ilçesinde şehir mezarlığında toprağa verildi.

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Depremin ardından kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildiDepremin ardından kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildiDepremin ardından kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildiDepremin ardından kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildi

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