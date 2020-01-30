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Depremin ardından korkutan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan bitişik iki apartman, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birbirinden ayrıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan bitişik iki apartman, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birbirinden ayrıldı. Kolonlarında ve balkonlarında çatlak bulunan apartmanda oturan vatandaşlar, yetkili kurumlardan bir an önce inleme yapmasını istedi.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta saat 20.55’te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş sarsıntılar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedilmişti. 41 kişinin öldüğü ve bin 500’den fazla kişinin de yaralandığı depremi en çok hisseden illerin başında gelen Diyarbakır’ın Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi’nde bulunan yapışık iki bina birbirinden ayrıldı. Dış kolonları, içeride bulunan duvarlar ve balkonlarda çatlaklar oluşan apartmanda oturan vatandaşlar, yetkililerden bir an önce inceleme yapmalarını istedi.
Oturdukları apartman ve yan apartmanın bitişik olduğunu belirten apartman sakini Eyüphan Özden, "Evde oturduğumuzda korkuyoruz. Apartmanımız yan apartmana bitişikti fakat deprem sırsında çatlak oluşarak ikiye ayrıldı. Yetkililerin biran önce gelip incelemesini istiyoruz” dedi.
Diyarbakır merkez Sur İlçe Belediyesi yetkilileri ise söz konusu bölgede incelemelerin devam ettiğini, konunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD’a bildirildiğini, ilgili kurumların incelemesinin ardından gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

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