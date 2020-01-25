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  4. Depremin ardından UMKE ekipleri görev başı yaptı

Depremin ardından UMKE ekipleri görev başı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:54 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından Ulusal Arama Kurtarma Ekipleri (UMKE) gönüllüleri göreve çağrılarak, deprem bölgesine çıkış yaptı.

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından Ulusal Arama Kurtarma Ekipleri (UMKE) gönüllüleri göreve çağrılarak, deprem bölgesine çıkış yaptı. Bazı UMKE gönüllüleri ise evlerinden eşyalarını alarak ekiplerle birlikte deprem bölgesine gitti.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Sağlık Bakanlığının talimatı ile bölgeye Düzce’den Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönderildi. ATT ve Paramediklerden oluşan UMKE ekibi, deprem bölgesine giderken izinli olan UMKE gönüllüleri ise evlerinden eşyalarını alarak Düzce 112 Başhekimliğinde toplandı. Düzce Sağlık İl Müdürlüğünde görevli UMKE ekibi son hazırlıklarını yapmasının ardından UMKE aracı ile yola çıktı. Elazığ’ın Sivrice ilçesine hareket eden ekipler afet bölgesinde sağlık hizmeti verecek. Ayrıca, Düzce Arama Kurtarma Derneği de bölgedeki arama kurtarmalara destek vermek üzere 2 araç ve 12 kişilik ekip ile afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

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