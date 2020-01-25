HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de etkisini gösterdi. Yıkılan ve hasar gören binalar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Hasan KIRMIZITAŞ, Taha AYHAN, Kadir GÜNEŞ/MALATYA, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de etkisini gösterdi. Yıkılan ve hasar gören binalar, gün ağarınca ortaya çıktı. Depremde hasar gören evlerine giremeyen depremzedeler için AFAD ekipleri tarafından ilçeye getirilen çadırlar, kurulmaya devam ediyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hava aydınlanınca hasar tespit çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri tarafından getirilen çadırlar ise kurulmaya devam ediyor.
Sabaha kadar artçı depremlerle karşılaşan Doğanyol ilçesinde yaşayan vatandaşlar, evlerine girmeyerek sokak başlarında yaktıkları ateşle ısındı. Gün ağarınca net bir şekilde görünen hasarlı binalarına giren vatandaşlar, evlerinden ihtiyaç duyduğu malzemelerini alarak tekrar sokaklara çıktı.
Depremde hasar gören evlerinden ayrılan depremzedeler, binalarının çatladığını, depremle oluşan enkazda komşularının öldüğünü, korkudan dışarıda beklediklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana’da 2 bin 77 polisle asayiş uygulamasıAdana’da 2 bin 77 polisle asayiş uygulaması
İstanbul'da cenazeler karıştı, doğru cenaze Ordu'ya ulaştırıldıİstanbul'da cenazeler karıştı, doğru cenaze Ordu'ya ulaştırıldı
Limonlu suyun faydaları nelerdir?Limonlu suyun faydaları nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

MasterChef Eda patron oldu!

MasterChef Eda patron oldu!

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

Poşette cesedi bulunan bebeğin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Poşette cesedi bulunan bebeğin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Cep telefonu hayatını kurtardı

Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası uyarı: Doğu Anadolu Fay hattı uyandı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Elazığ'daki depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi

Enkaz alanı havadan görüntülendi

Türkiye’deki deprem Filistin’de hissedildi

Deprem Filistin’de de hissedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.