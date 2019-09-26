Depremin büyüklüğü nasıl ölçülür, neden farklı büyüklük verileri ortaya çıkar?

İstanbul'un Silivri ilçesinin açıklarında bugün bir deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmazken, az sayıda binada hasar meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 5,7 olduğunu açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre ise bu depremin büyüklüğü 5,8.

Aradaki bu fark ise her iki kurumun da depremin büyüklüğünün ölçümüyle ilgili farklı bir değeri baz alıyor olmasından kaynaklanıyor.

Kandilli Rasathanesi farklı yöntemlerin kullanılma nedenini ise, "Belirli bir yöntem belirli bir büyüklük aralığında ve belirli bir uzaklıktaki depremler için geçerliyken, daha büyük veya daha uzak depremler için daha farklı yöntemler kullanmak gerekir. Hatta bu farklı yöntemleri ayni depreme uyguladığı takdirde, farklı değerler elde etme olasılığı da vardır. Ancak en güvenli olanı, o büyüklük ve uzaklık için en uygun olan yöntemin verdiği sonuçtur" olarak açıklıyor.

Kandilli'nin 5,7 olarak gösterdiği Richter ölçeği olarak da bilinen yerel büyüklüğü (ML) gösteren veri. AFAD ise büyüklük göstergesi olarak moment büyüklüğünü (Mw) veriyor. Kandilli'de yaşanan depremin moment büyüklüğü (Mw) ise 6,0 olarak görülüyor.