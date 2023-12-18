Depremin büyüklüğü ve şiddeti aynı mıdır? Depremin büyüklüğü ve şiddeti arasındaki fark

Depremin büyüklüğü ve şiddeti konuları birbirinden farklıdır. Yer kabuğunun en dış tarafında bulunan katmanda bazı nedenlerden kaynaklı hareketlilik meydana gelir. Bu hareketlilik neticesinde kırılmalar oluşur ve akabinde titreşimlerle birlikle yer sarsıntıları oluşur. Bu sarsıntıların büyüklüğü kadar kaç şiddetinde olduğu da oldukça önemlidir. Yaşanan sarsıntının hem büyüklüğü hem de şiddeti hususunda bazı ölçüm yöntemlerinden faydalanılır.

Depremin büyüklüğü ve şiddeti aynı mıdır?

Dünya çapında tarih boyunca çok sayıda deprem olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Kimi depremler son derece yıkıcı etkilere sahip olurken kimisi de daha az hasara yol açmaktadır. Bazı bölgelerde ise çok büyük depremler olmasına rağmen kimseye bir şey olmamaktadır. Bunun en temel sebebi binaların depreme dayanıklı olmasından kaynaklıdır. Deprem ile ilgili birçok farklı kavram karşımıza çıkar. Bu kavramlardan biri depremin şiddeti, bir diğeri ise depremin büyüklüğüdür.

Pek çok kişi için bu iki terim aynı manaya gelmektedir. Ancak depremin büyüklüğü ile şiddeti aynı değildir. Bir bölgede yaşanan sarsıntının yeryüzü üzerinde yaşayan canlılara veya cisimlere olan etkisinin ölçülmesi neticesinde ortaya çıkan değer, depremin şiddeti olarak tabir edilirken, yer kabuğunda meydana gelen kırılmalar esnasında ortaya çıkan enerjinin değeri ise depremin büyüklüğü olarak ifade edilmektedir. Bir bölgede meydana gelen deprem ile başka bir bölgede oluşan sarsıntının büyüklüğü aynı olabilir. Fakat her iki depremin yeryüzüne yansıttığı etkileri birbirinden farklı olur. Bu etkiler depremin şiddeti olarak tabir edilir ve deprem cetvellerine göre belirlenir.

Depremin büyüklüğü ve şiddeti aynı kavramlar mıdır?

Dünyanın bazı noktalarında daha küçük ölçeğe sahip sarsıntılar meydana gelirken bazı kesimlerinde ise daha büyük ölçeğe sahip depremler görülür. Yer kabuğunun üst bölümünde bulunan katmanda beklenmedik bir enerji salınımı ortaya çıkar. Bu enerji neticesinde titreşimler meydana gelir ve sismik dalgalanmaların yaşanmasına neden olur. Tüm bu olaylar ise yeryüzünde deprem denilen sarsıntıların görülmesine yol açar. Bu noktada depremin merkez üssünün nerede olduğu bilgisiyle büyüklüğü ve şiddeti bilgisi de önem kazanır.

Büyüklük ve şiddet terimleri birbirine benzer terimler gibi olsa da aslında birbirlerinden farklıdırlar. Bu yüzden depremin büyüklüğü ile şiddeti aynı kavram olarak ele alınmamaktadır. Sarsıntı neticesinde ortaya çıkan enerjinin değeri depremin büyüklüğü olarak tanımlanmaktadır. Depremin şiddeti ise oluşan sarsıntının toprak üzerinde yaşayan insanlara, cansız varlıklara ve çevreye verdiği etkiye göre hesaplanan bir değerdir. Birden fazla bölgede birçok deprem görülebilir ve bu depremlerin büyüklüğü aynı olabilir. Ancak şiddet açısından ölçüm yapıldığında etkileri farklı olabileceğinden şiddet değeri de farklı olur.

Depremin büyüklüğü ve şiddeti arasındaki fark nedir?

Meydana gelen sarsıntıların hem büyüklüğünü hem de şiddetini ölçmede birçok farklı metot kullanılmaktadır. Bu metotlar sayesinde yaşanan depremin hem büyüklüğü hem de şiddeti yani etkisi ortaya çıkmaktadır. Depremin büyüklüğü yaşanan zelzeleye neden olan enerji miktarına göre ölçümlenirken, şiddeti ise yeryüzündeki etkilerine göre ölçülmektedir. Bu bağlamda depremin büyüklüğü ve şiddeti arasındaki fark birinin sarsıntıya neden olan enerji miktarı ile bilgi vermesi, diğerinin ise yeryüzündeki canlı veya cansız varlıkların üzerinde yarattığı etki hakkında bilgi vermesidir.





