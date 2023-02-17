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  4. Depremin en acı karesi... O sözler görenleri kahretti! "Enkazda ceset çıkaran olursa..."

Depremin en acı karesi... O sözler görenleri kahretti! "Enkazda ceset çıkaran olursa..."

17.02.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da depremin belki de en acı karesi çekildi. O karede yer alan mesaj görenleri adeta kahretti. Yürekleri dağlayan o mesajda ‘Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın’ yazdığı görüldü. Söz konusu mesajın yer aldığı tabelayı depremde yıkılan bir binada bulunan işletmenin, enkaz altında kalan aile yakınlarını bulamayınca astığı kaydedildi.

Depremin en acı karesi... O sözler görenleri kahretti! "Enkazda ceset çıkaran olursa..."

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ilde binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da ise enkaz kaldırma çalışmaları ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay'da bırakılan bir mesaj ise yürek yaktı.

HATAY’DA YÜREK YAKAN MESAJ! ‘ENKAZDA CESET ÇIKARAN OLUR İSE BENİ ARASIN’

Depremde yıkılan bir binada bulunan işletme enkaz altında kalan aile yakınlarını bulamayınca işletme önüne ‘Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın’ yazılı bir tabela astı.

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Aktarılanlara göre, binanın enkazında kalan bir işletme sahibi enkazda yakınlarını bulamayınca dükkanının önüne ‘Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın’ diyerek numarasının olduğu bir tabela bıraktı.

(İHA)

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deprem Hatay

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