Depremin en çarpıcı görüntüsü ortaya çıktı! Tüm şehri görüyordu... Peş peşe ışık parlamaları sonrası her yer karanlık...

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiği canlarına ağlıyor. Büyük bir deprem felaketinin yaşandığı şu günlerde, depreme ilişkin ortaya çıkan her görüntü büyük şaşkınlık yaratıyor. Depremlerde 10 ilde 35 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Bölgeden peş peşe görüntü ve fotoğraflar gelirken depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta ortaya çıkan bir görüntü, izleyen herkesi dehşete düşürdü.

PEŞ PEŞE IŞIK PARLAMALARI

Şehir merkezini hakim noktada gören Şairler Tepesi olarak da bilinen Ağır Dağı'ndaki teras kafeye ait güvenlik kamerası depremin en çok dikkat çeken görüntülerini kaydetti. Peş peşe ışık parlamaları görüntülere böyle yansıdı.

Depremim şiddetini gösteren görüntülerde gökyüzünün aydınlanmasının ardından elektrik kesintisiyle şehrin karanlığa gömüldüğü anlar da yer alıyor. (İHA)





