HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremin en çarpıcı görüntüsü ortaya çıktı! Tüm şehri görüyordu... Peş peşe ışık parlamaları sonrası her yer karanlık...

Depremin en çarpıcı görüntüsü ortaya çıktı! Tüm şehri görüyordu... Peş peşe ışık parlamaları sonrası her yer karanlık...

16.02.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin görüntüler izleyen herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez Şairler Tepesi'nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri, ilk depremin yarattığı etkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem anında şehirde peş peşe parlamalar olduğu görülürken sonrasında da her yerin karanlığa gömüldüğü anlaşıldı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiği canlarına ağlıyor. Büyük bir deprem felaketinin yaşandığı şu günlerde, depreme ilişkin ortaya çıkan her görüntü büyük şaşkınlık yaratıyor. Depremlerde 10 ilde 35 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Bölgeden peş peşe görüntü ve fotoğraflar gelirken depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta ortaya çıkan bir görüntü, izleyen herkesi dehşete düşürdü.

PEŞ PEŞE IŞIK PARLAMALARI

Şehir merkezini hakim noktada gören Şairler Tepesi olarak da bilinen Ağır Dağı'ndaki teras kafeye ait güvenlik kamerası depremin en çok dikkat çeken görüntülerini kaydetti. Peş peşe ışık parlamaları görüntülere böyle yansıdı.

Telefonu enkazda bulmuştu, son siparişini görünce kahroldu... Telefonu enkazda bulmuştu, son siparişini görünce kahroldu...

Depremim şiddetini gösteren görüntülerde gökyüzünün aydınlanmasının ardından elektrik kesintisiyle şehrin karanlığa gömüldüğü anlar da yer alıyor. (İHA)

Ekran görüntüsü 2023-02-16 084516

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremin en acı simgesi… 29 bloktan 25’i yerle bir oldu!Depremin en acı simgesi… 29 bloktan 25’i yerle bir oldu!
Enkaz altından 'son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çektiEnkaz altından 'son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çekti
Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladıEnkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Bakan Koca'nın yanında kor patladı

Korku dolu anlar! Bakan Koca'nın yanında kor patladı

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.