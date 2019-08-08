HABER

Depremin etkisiyle başına tuğla düşen genç yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:28 | Son Güncelleme

Merkez Üstü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem sırasında Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde başına tuğla düşen bir genç yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Denizli’de 14.19 civarında 5.7 şiddetindeki deprem, çevre iller gibi Afyonkarahisar ve ilçelerinde de hissedildi.

Merkez Üstü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem sırasında Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde başına tuğla düşen bir genç yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Denizli’de 14.19 civarında 5.7 şiddetindeki deprem, çevre iller gibi Afyonkarahisar ve ilçelerinde de hissedildi. Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde depremin şiddetiyle çatıdan başına tuğla düşen Önder Sertçelik (18), yaralandı. Serkçelik, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Isparta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Sertçelik, tedavi altına alandı.
Öte yandan depremin hissedildiği ilçelere AFAD ekipleri sevk edildi.

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Boş arazide öldürülmüş olarak bulunduBoş arazide öldürülmüş olarak bulundu
İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktıİsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.