Depremin etkisiyle başına tuğla düşen genç yaralandı

Merkez Üstü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem sırasında Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde başına tuğla düşen bir genç yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Denizli’de 14.19 civarında 5.7 şiddetindeki deprem, çevre iller gibi Afyonkarahisar ve ilçelerinde de hissedildi. Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde depremin şiddetiyle çatıdan başına tuğla düşen Önder Sertçelik (18), yaralandı. Serkçelik, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Isparta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Sertçelik, tedavi altına alandı.

Öte yandan depremin hissedildiği ilçelere AFAD ekipleri sevk edildi.

