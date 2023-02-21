HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremin habercisi mi? Mercek bulutları 45 dakika boyunca kaldı, sosyal medyada gündem oldu

Depremin habercisi mi? Mercek bulutları 45 dakika boyunca kaldı, sosyal medyada gündem oldu

21.02.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Kahramanmaraş'taki depremlerin yarasını sarmaya çalışırken dün akşam Hatay'da meydana gelen depremle sarsıldı. Bölgede artçı sarsıntılar günlerdir devam ederken, Van semalarında dün akşam saatlerinde görülen ve dakikalarda bozulmadan kalan mercek bulutu gündem oldu. Birçok ilçede görülen mercek bulutu sosyal medyada 'deprem habercisi' olarak yorumlandı.

Depremin habercisi mi? Mercek bulutları 45 dakika boyunca kaldı, sosyal medyada gündem oldu

Türkiye, bölgeden gelen deprem haberleri ve açtıkları yaraları sarmaya çalışırken;
Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu gündem yarattı. İlgi çeken mercek bulutunu gören vatandaşlar, eline cep telefonunu alarak bu anları kaydetti.

'DEPREM HABERCİSİ' YORUMU

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı.

3

Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir.

2

Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur.

1

İlginizi Çekebilir

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı! İkinci nokta...

Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı! İkinci nokta...

 Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!

Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’da vahim iddia! Yaptığı binayı kendisi denetledi…Hatay’da vahim iddia! Yaptığı binayı kendisi denetledi…
Hatay'da peş peşe iki büyük deprem: AFAD uyarıyı geri çektiHatay'da peş peşe iki büyük deprem: AFAD uyarıyı geri çekti
Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."
Anahtar Kelimeler:
deprem Van bulut

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da peş peşe depremler! Naci Görür ve Oktan Tüysüz'den ilk açıklama

Hatay'da peş peşe depremler! Naci Görür ve Oktan Tüysüz'den ilk açıklama

Hatay'daki deprem araç kamerasında!

Hatay'daki deprem araç kamerasında!

Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi

Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Hatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.