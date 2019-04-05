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Depremin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:30 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Doğanbağı köyünde vatandaşlar geceyi dışarıda ve çadırlarda geçirirken, gün ağarmasıyla, yıkılıp hasar gören evler tamamen ortaya çıktı.Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli dün saat 20.31’de yerin 9.4 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Elazığ’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Doğanbağı köyünde vatandaşlar geceyi dışarıda ve çadırlarda geçirirken, gün ağarmasıyla, yıkılıp hasar gören evler tamamen ortaya çıktı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli dün saat 20.31’de yerin 9.4 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde en çok hasar Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde meydana geldi. 45 haneli, 120 nüfuslu köyde 5 ev kısmen yıkılırken çok sayıda ev hasar gördü. Olay yerine gelen AFAD ekipleri köyde çadır kurarken, Kızılay ise soba, battaniye ve yatak getirdi. Depremden sonra köyde büyük panik yaşayan vatandaşlar, evlerine giremedi. Bazı vatandaşlar kurulan çadırlarda kalırken, bazıları ise sabaha kadar ateşin başında oturdu. Havanın aydınlanmasıyla yıkılan ve hasar gören evler gün yüzüne çıktı.

Yıkılan 5 ev, hasar gören yaklaşık 10 ev var
Dün akşam saat 20.30 sıralarında depremin meydana geldiğini anımsatan köy muhtarı Serhat Yıldırım, “5.2 büyüklüğünde oldu. Merkez üssü Kavak köyü olmasına rağmen köyümüzde 5 tane yıkılan evimiz var. 5-10 tane de ağır hasarlı evimiz var. Çok şükür can kaybımız bulunmamaktadır. Yalnız vatandaşlar evlerine giremediler. Sağ olsun valimiz köyümüze geldi. Diğer kurumlarda harekete geçti. Çadırlarımız geldi. Soba, battaniye, yataklarımız geldi. Şu anda birkaç çadırımız kuruldu. Hepsine teşekkür ederiz” dedi.

"Millet bağırarak koştu"
Deprem anını anlatan köy sakinlerinden Mehmet Aladar ise, “Namazı kıldıktan sonra aşağı indim. Aşağı inince gürültü geldi. Çok acayip bir ses geldi. Alttan vurarak bir şey oldu. O anda millet bağırdı ve koştu. Millet dışarı çıktı. Bizde birkaç arkadaşla beraber köyü dolanmaya başladık. Çok şükür can kaybı yok. Hasarımız çok, bazı yerlerde evler yıkıldı. Tüm evlerde de çatlak var. Hasarsız ev yok. Evlere kimse girmedi. 2 tane sağlam yeni beton ev var. Kadınların bir kısmını oraya yerleştirdik. Erkekler dışarıda kaldı. Evlere kimse giremedi. Can kaybı olmasın diye dikkat ettik. AFAD tarafından 10 çadır geldi. 3 tanesi acil olarak kuruldu. Diğerleri de kurulacak. Kızılay’dan da malzeme geliyor. Devletimizden de Allah razı olsun. Gece hepsi buraya geldi” diye konuştu.

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