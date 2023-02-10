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Depremin ilk gününde "Ailemden enkaz altında kalanlar var" demişti! AK Parti Milletvekili Yayman acı haberi duyurdu: "11 yakınımı kaybettim"

10.02.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, depremin ilk günü yaptığı açıklamada ailesinden ve yakınlarından enkaz altında kalanlar olduğunu açıklamıştı. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yayman, "11 yakınımı kaybettim. Acımızı; milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz" dedi.

Depremin ilk gününde "Ailemden enkaz altında kalanlar var" demişti! AK Parti Milletvekili Yayman acı haberi duyurdu: "11 yakınımı kaybettim"

Hafta başından beri Türkiye'ye tarifsiz acılar yaşatan Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından birçok yakınının enkaz altında kaldığını duyurmuştu.

Yayman, bugün sosyal medya hesabından 11 yakınını kaybettiğini açıkladı. Paylaşımında "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı, dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim" ifadelerine yer veren Yayman "Acımızı; milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız" dedi.

Öte yandan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş da enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti.

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