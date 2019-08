Depremin izlerini su altında görüyorlar

Bu sene depremin 20'nci yılı dolayısıyla anı dalışı yapacaklarını belirten Kulakaç, "Dışarıda binalar onarıldı, insanların yaraları sarıldı. 20'nci yıl olmasına rağmen halen çınar ağaçlarını, evleri, kişisel eşyaları tüm çıplaklığıyla suyun altında görebiliyoruz. Dünyada gerçek bir su altı deprem müzesi..." ifadelerini kullandı.

Burayı dalış meraklılarına açtıklarını dile getiren Kulakaç, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimlerle daha etkin bir projeyle burayı sisteme kazandırabilir ve unuttuğumuz deprem gerçeğini su altında görebiliriz. İlk indiğinizde hüzünleniyorsunuz, doğanın gerçek gücünü görebiliyorsunuz. Yüzlerce kişi sarılsanız, uğraşsanız belki o dev çınarların bir dalını bile oynatamazsınız ama doğa onu topraktan sökmüş, kökünden sıyırmış, silkelemiş ve blok halde, olduğu gibi yere dikmiş. İki çınar ağacı suyun altından hala tatlı suyla besleniyor. Odunsu tabakası devam ediyor ama fotosentez yapamadığı için yeşil değil."

Bazı yapıların şu an suyun altında moloz yığını gibi durduğunu anlatan Kulakaç, "Aslında depremin ardından ilk anda binalar sapasağlam, toprakla beraber kaymış. Ama o anki heyecan, öncelik sırası nedeniyle düşünülmediği için gelen sanayi dalgıçları binaları balyoz ve kepçelerle kırıp, içerideki kişisel eşyaları alıp farklı şekilde değerlendirmiş. Oradaki her şeyi tahrip etmişler, bu çok acı. Su üstüne çıkan ağaçları kesmişler, yoksa o ağaçlar şu anda fotosentez yapıyor olacaktı. Her şeye rağmen yaşam devam ediyordu suyun altında." değerlendirmesinde bulundu.