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  4. Depremin kahramanlarına ödül

Depremin kahramanlarına ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile düzenlenen ödül töreninde "Yılın En Cesur Kahramanı" ödülü geçen yıl Eylül ayında Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde engelli arkadaşlarını kaderlerine terk etmeyip sarsıntıya rağmen okul binasından çıkmalarına yardım eden Sultangazi Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri Alya Revna Çelik, Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya’ya verildi.Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi’nce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla üniversite öğrencileri arasında düzenlenen anketle 2019 yılının haber kahramanları, yılın en başarılı muhabir, köşe yazarı ve televizyon programcıları belirlendi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile düzenlenen ödül töreninde "Yılın En Cesur Kahramanı" ödülü geçen yıl Eylül ayında Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde engelli arkadaşlarını kaderlerine terk etmeyip sarsıntıya rağmen okul binasından çıkmalarına yardım eden Sultangazi Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri Alya Revna Çelik, Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya’ya verildi.
Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi’nce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla üniversite öğrencileri arasında düzenlenen anketle 2019 yılının haber kahramanları, yılın en başarılı muhabir, köşe yazarı ve televizyon programcıları belirlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, basın mensuplarını buluşturan programda yaptığı konuşmada, zor şartlara rağmen işini en iyi şekilde yapan gazetecilerin önemine vurgu yaparak, gazetecilerin gününü kutladı. Başkan Çağırıcı, “15 Temmuz’da Türkiye’de medyanın tutumunu ve demokrasiye sahip çıkmasını bir kez daha takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Mesele vatan ise mesele bayrak ise gerisi teferruat olduğunu gördük” dedi.

Asker selamına ödül
Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan ise gazeteciliğin zor olduğunu fakat sevmenin zoru kolay kıldığını dile getirdi. Konuşmaların ardından, proje kapsamında yaklaşık 2 bin üniversite öğrencisinin katıldığı anket sonucunda ödüle layık görülen gazetecilere ödülleri takdim edildi. Gecede, Paris’teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken gözünden yaralanan Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın’a layık görülen ödülü, AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler aldı. Programa bir video ile katılan Yalçın, duygu ve düşüncelerini dile getirerek, kendisini ödüle layık gören öğrencilere teşekkür etti. "Yılın En Dikkat Çekici Olay Kahramanı" ödülüne ise "Asker Selamı" ile dünya gündemine gelen Türk Milli Takımı layık görüldü. Öte yandan gecede ödül alan 3 haberin İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından servis edildiği görüldü.

Depremin kahramanlarına ödül
"Yılın Hayvansever Haber Kahramanı" ödülü eczanesine gelen yaralı köpeğin patisini tedavi eden eczacı Banu Cengiz’e, "Yılın Engel Tanımayan Haber Kahramanı" ödülü engelli kocası ile tüm zorluklara rağmen hayat mücadelesi veren Beyhan Ular’a ve "Yılın En İyi Kalpli Haber Kahramanı" ödülü ise üşüyen sokak köpeğini belediye otobüsüne alan İETT şoförü Mehmet Gürhan’a verildi. "Yılın En Cesur Kahramanı" ödülüne geçen yıl Silivri merkezli depremde engelli arkadaşlarını kaderlerine terk etmeyip sarsıntıya rağmen okul binasından çıkmalarına yardım eden Sultangazi Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri Alya Revna Çelik, Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya verildi. Yılın En İyi TV Erkek Muhabiri Ödülü ise TGRT Haber’den Emre Kol’a, Yılın En Başarılı Erkek Ekonomi Gazetecisi ödülüne ise Türkiye Gazetesi çalışanı Necmettin Batırel’e verildi.

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