Depremin merkezinde vatandaşlar sokakta

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin merkez üssü Akçaköy kırsal mahallesinde vatandaşlar geceyi sokakta yaktıkları ateşin başında geçiriyor.

Kandilli Rasathanesi tarafından 4.6 büyüklüğünde açıklanan merkez üssü Akçaköy kırsal mahallesi olan depremin artçıları devam ederken, vatandaşlar da geceyi evlerinin önünde geçiriyor.Bazı mahalle sakinleri evlerinin önünde yaktığı ateşin başında beklerken, bazı vatandaşların ise soğuktan korunmak için evlerinden çıkmadığı görüldü.

Muhtar Şerafettin Demirci: "Can ve mal kaybımız yok"

Depremin merkez üssü olan Altıeylül ilçesi Akçaköy kırsal mahallesi muhtarı Şerafettin Demirci deprem sonrasında mahallelerinde can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Demirci, "Yaşanan depremin ardından hafif yollu bir telaş oldu, herkes meydanlara koştu. Arkasından ikinci bir deprem daha geldi. Bu sefer biraz daha heyecan arttı. Allah’tan bir kaybımız yok bir yıkım olmadı. Çok şükür Rabbime inşallah bundan sonra da olmaz. İlk belirlemelere göre evlerde bir kaç çatlak varmış. Bu yerleri gittik dolaştık, öyle korkulacak bir şey yok" diye konuştu.