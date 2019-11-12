Depremin minik kahramanlarına Sultangazi Belediyesi’nden ödül

İstanbul’da meydana gelen depremde Sultangazi’deki bir okulda 2 minik öğrenci, bedensel engelli arkadaşlarının kollarına girerek onu, okuldan çıkarmıştı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da minik öğrencileri ziyaret ederek bilgisayar ve forma hediye etti.

İstanbul’da geçtiğimiz aylarda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Sultangazi Yunus Emre İlkokulu’nda bulunan iki minik öğrenci, deprem anında bedensel engelli arkadaşlarının kollarına girerek okuldan dışarıya çıkarmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki minik öğrencinin engelli arkadaşlarının kollarına girerek dışarı çıkardığı görülmüştü. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da ’13 Kasım Dünya İyilik Günü’ dolayısıyla da minik öğrencileri okullarında ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu.

Bilgisayar ve forma hediyesi

Minik öğrencileri okullarında ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, öğrencilere bilgisayar ve Galatasaray forması hediye etti. Hediye takdimi sonrası minik öğrenciler de Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a çiçek takdim etti.