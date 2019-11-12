HABER

Depremin minik kahramanlarına Sultangazi Belediyesi’nden ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:21 | Son Güncelleme

İstanbul’da meydana gelen depremde Sultangazi’deki bir okulda 2 minik öğrenci, bedensel engelli arkadaşlarının kollarına girerek onu, okuldan çıkarmıştı.

İstanbul’da meydana gelen depremde Sultangazi’deki bir okulda 2 minik öğrenci, bedensel engelli arkadaşlarının kollarına girerek onu, okuldan çıkarmıştı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da minik öğrencileri ziyaret ederek bilgisayar ve forma hediye etti.

İstanbul’da geçtiğimiz aylarda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Sultangazi Yunus Emre İlkokulu’nda bulunan iki minik öğrenci, deprem anında bedensel engelli arkadaşlarının kollarına girerek okuldan dışarıya çıkarmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki minik öğrencinin engelli arkadaşlarının kollarına girerek dışarı çıkardığı görülmüştü. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da ’13 Kasım Dünya İyilik Günü’ dolayısıyla da minik öğrencileri okullarında ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu.

Bilgisayar ve forma hediyesi
Minik öğrencileri okullarında ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, öğrencilere bilgisayar ve Galatasaray forması hediye etti. Hediye takdimi sonrası minik öğrenciler de Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a çiçek takdim etti.

Hediye takdimi sonrası açıklama yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Minik öğrencilerimiz deprem anında birbirlerine karşı dayanışmayı o gün en kötü koşulda bile gösterdi. İyi zamanlarda her zaman dostunuz, kardeşiniz, arkadaşınız olabilir ama asıl olan zor zamanlarınızda yanınızda bulabilmektir. Bir arada olmanın gücünü deprem günü hissettirdiler. Engelsiz olan bir kardeşimizi o gün kollarına girerek merdivenlerden aşağıya kadar indirdiler. ’Dünya İyilik Günü’ münasebetiyle bu önemi de belirtelim. İyiliklerin her zaman daim olması lazım. Daim olduğu müddetçe bu dayanışma her zaman güçlü olur. Arkadaşlıklar, dostluklar güçlü olur. İyiliğin hiçbir zaman karşılığı olmaz. Sadece küçük bir şıklık olsun diye söz vermiştik. Küçük kardeşlerimize birer bilgisayar hediye ettik. Bugün o bilgisayarları getirmiş olduk” dedi.

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
İklim değişikliğiyle mücadeleİklim değişikliğiyle mücadele
1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobbing ne demek? Mobbing nedir?

Mobing nedir? Mobing ne anlama geliyor?

Son dakika: Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Mehmet Eymür ile Doğu Perinçek arasında 'ajan' tartışması!

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

Ölü bulunan eski İngiliz istihbaratçıya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama

Vali Yerlikaya'dan ölü bulunan İngiliz subayına ilişkin açıklama

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme! Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandılar

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.