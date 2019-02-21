HABER

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

Çanakkale Ayvacık'ta dün akşam meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem halkta tedirginlik yarattı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sabahtan öğle saatlerine kadar etkili olan sis korkuttu.

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Çanakkale’nin Ayvacık merkezli 5.4 şiddetindeki depremin güçlü olarak hissedildiği Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sabahtan öğle saatlerine kadar etkili olan sis korkuttu.
Siz sebebi görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü. Vatandaşlar, 1999 yılında meydana gelen 7.1 şiddetindeki Marmara depreminden evvel ilçenin yoğun bir sis bulutunun esareti altına girdiğini hatırlattı.
Son sis, ilçe sakinleri tarafından büyük bir endişe ile karşılandı.
Ahmet Bilir isimli esnaf, doğduğu günden bu yana Ayvalık’ta yaşadığını ifade ederek, “Ben bu yaşıma kadar böyle bir sis görmedim. Sabahın ilk ışıklarında bu sis daha da yoğundu. Öğle saatlerinde bile halen devam ediyor. Allah afetten korusun” dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık Çanakkale deprem

En Çok Okunan Haberler

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İstanbul'da bir kişi telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha almadan bırakmıyor

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha alıyor

Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

Kars'ta zorlu tatbikat! Yabancı askerler heyecanla izledi

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.