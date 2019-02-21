Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Ahmet Bilir isimli esnaf, doğduğu günden bu yana Ayvalık’ta yaşadığını ifade ederek, “Ben bu yaşıma kadar böyle bir sis görmedim. Sabahın ilk ışıklarında bu sis daha da yoğundu. Öğle saatlerinde bile halen devam ediyor. Allah afetten korusun” dedi.