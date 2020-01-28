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  4. Depremin sembol ismi Azize Çelik: "O ikisini delikten gördüm"

Depremin sembol ismi Azize Çelik: "O ikisini delikten gördüm"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:05 | Son Güncelleme

Elazığ’da UMKE ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe ile kurduğu telefon irtibatıyla depremin sembol isimlerinden olan ve o anları Sağlık Bakan Fahrettin Koca’ya anlatan Azize Çelik, "İtfaiyeden Ömer İpek bey geldi, beni o delikten çıkardı, abla ben seni almadan gitmeyeceğim’ dedi.

Elazığ’da UMKE ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe ile kurduğu telefon irtibatıyla depremin sembol isimlerinden olan ve o anları Sağlık Bakan Fahrettin Koca’ya anlatan Azize Çelik, "İtfaiyeden Ömer İpek bey geldi, beni o delikten çıkardı, abla ben seni almadan gitmeyeceğim’ dedi. Bir de Aydın bey vardı o da Mersin’den o ikisini delikten gördüm" dedi.
Geçtiğimiz Cuma Günü meydan gelen 6.8’lik depremde Mustafa Paşa Mahallesi’nde 5 katlı binanın enkazı altında kalan Azize Çelik, yoğun bakımdan çıkartılarak normal odaya alındı. Adıyaman UMKE ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe ile kurduğu telefon irtibat ve enkazdan elini uzatmasıyla hafızalara kazınan Azize Çelik’i, ailesini ve diğer yaralıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaret etti.

"Rabbim bir daha beni tekrar geri verdi”
İyi olduğunu belirten ve "Rabbim bir daha o depremleri, o taşların altında kalmayı göstermesin" diyen Çelik, “Çok zordu. Allah afet alanında çalışan jandarmamızdan, AFAD çalışanlarından, 112’den, Merve hanımdan, burada hastanede çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiğini duyduğunu ancak göremediğini da aktaran Çelik, Sağlık Bakanı Koca’yı da görmekten memnun olduğunu kaydetti.

"Komşu komşu diye seslendiğim teyze de kurtulmuş çok şükür"
Depremi kimsenin yaşamamasını temenni eden Çelik, "Bize de artık göstermesin. Yaşamak çok zordu. İtfaiye den Ömer İpek bey geldi, beni o delikten çıkardı. ‘Abla ben seni almadan gitmeyeceğim’ dedi. Bir de Aydın bey vardı o da Mersin’den o ikisini delikten gördüm. Komşularımla da hiç ilişkimi kesmedim. Sürekli çağırdım uyumasınlar diye. Çok toz vardı, tozdan boğulup uyumasınlar diye. Bir an bende gözlerim büyüdü, eşimi çıkarttıklarında. Havasız kaldım orada, toz olmuştu. Rabbim bir daha beni tekrar geri verdi. Sanki bir oksijen geldi bana. Sonra da o abi geldi, bağırdım beni çıkardı oradan. ‘Kurtaracağım, hiç seni’ hiç korkma’ dedi. Türk insanı her zaman kuvvetlidir, birbirine sahip çıkar. Allah gücümüzü kuvvetimizi artırsın, kalbimizden imanımızı almasın. Çok zordu ama hiç dirayeti mi kaybetmedim. Uyumasın diye komşu komşu diye seslendiğim teyze de kurtulmuş çok şükür” ifadelerini kullandı.

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