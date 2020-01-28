Depremin sembol ismi Azize Çelik: "O ikisini delikten gördüm"

Elazığ’da UMKE ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe ile kurduğu telefon irtibatıyla depremin sembol isimlerinden olan ve o anları Sağlık Bakan Fahrettin Koca’ya anlatan Azize Çelik, "İtfaiyeden Ömer İpek bey geldi, beni o delikten çıkardı, abla ben seni almadan gitmeyeceğim’ dedi. Bir de Aydın bey vardı o da Mersin’den o ikisini delikten gördüm" dedi.

Geçtiğimiz Cuma Günü meydan gelen 6.8’lik depremde Mustafa Paşa Mahallesi’nde 5 katlı binanın enkazı altında kalan Azize Çelik, yoğun bakımdan çıkartılarak normal odaya alındı. Adıyaman UMKE ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe ile kurduğu telefon irtibat ve enkazdan elini uzatmasıyla hafızalara kazınan Azize Çelik’i, ailesini ve diğer yaralıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaret etti.

"Rabbim bir daha beni tekrar geri verdi”

İyi olduğunu belirten ve "Rabbim bir daha o depremleri, o taşların altında kalmayı göstermesin" diyen Çelik, “Çok zordu. Allah afet alanında çalışan jandarmamızdan, AFAD çalışanlarından, 112’den, Merve hanımdan, burada hastanede çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiğini duyduğunu ancak göremediğini da aktaran Çelik, Sağlık Bakanı Koca’yı da görmekten memnun olduğunu kaydetti.