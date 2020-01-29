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  4. Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 20:03 | Son Güncelleme

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurulan sismik izolatör sistemi sayesinde 6,8'lik deprem 3,1 olarak hissedildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkımlara neden olmuş ve 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler!

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce, kamu-özel iş birliği modeliyle yaptırılan ve geçen yıl ağustos ayında hizmete açılan hastanenin yapımı aşamasında, zemine 872 deprem izolatörü yerleştirildi.
6,8'lik deprem sırasında, mevcut izolatörler devreye girerek sarsıntının en az şekilde hissedilmesini sağladı.
Deprem, üst katlarda artçı gibi çok hafif hissedilirken, artçı depremler ise hissedilmedi.
Depremin ardından teknik ekip tarafından yapılan incelemede, sismik izolatör sisteminde hasar tespiti olmadığı görüldü.
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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi sismik izolatör sistemi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bilimin gözünü seveyim. Allah akıl vermiş kullanın diye
ekle yonetmelige ZORUNLU olsun, tabi mustafa cengizlerin ikna edilmesi gerek
eh tamam işte.bu zımbırtı her ne ise yeni binalarda zorunlu olsun .6.8 siddetini 3.1 de hissetmisler.bütün kentsel dönüsümde zorunlu tutulsun.devlet teşvik versin bu alete.
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