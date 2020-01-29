Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkımlara neden olmuş ve 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler!

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce, kamu-özel iş birliği modeliyle yaptırılan ve geçen yıl ağustos ayında hizmete açılan hastanenin yapımı aşamasında, zemine 872 deprem izolatörü yerleştirildi.

6,8'lik deprem sırasında, mevcut izolatörler devreye girerek sarsıntının en az şekilde hissedilmesini sağladı.

Deprem, üst katlarda artçı gibi çok hafif hissedilirken, artçı depremler ise hissedilmedi.