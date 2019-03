Işık, Clinton ile en son 2010'da İstanbul'u ziyarete geldiğinde görüştüğünü belirterek, her yerde tanınıyor olmanın kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Üniversite sınavlarına hazırlandığını, boş zamanlarında, çiğ köfte salonu işleten babasına yardımcı olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsan kaynakları yönetimi veya basın-yayın bölümünü kazanmayı hedefliyorum. Kadir Has bana 2000 yılından bu yana eğitimim konusunda maddi ve manevi destek oldu. Kendisinin üniversite sözü de vardı. 'Erkan, benim üniversitemde okusun.' demişti. Ben de nereyi kazanırsam kazanayım, isterse yurt dışı olsun, tek kabul edeceğim yer Kadir Has Üniversitesi olacaktır. Çünkü Allah rahmet etsin, Kadir Has'ın bana karşı çok iyilikleri oldu. Kadir Has Vakfı'ndan arıyorlar, bir ihtiyacımın olup olmadığını, okul durumumu soruyorlar. Kadir Has'ın ailesine teşekkür ediyorum, her yıl arıyorlar.

Üniversiteye hazırlanıyorum ama kitaplar çok pahalı. Ailemizin nüfusu kalabalık. Babam ihtiyaçlarımızı karşılayamıyor. Ben de üniversiteye hazırlanırken zorlanıyorum. Yeni kitaplar almam lazım ama alamıyorum. Zorluk içinde çalışıyorum."