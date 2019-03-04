HABER

Depremin simgesi "Erkan Bebek" üniversiteye hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Marmara Depremi'nin ardından İzmit'i ziyaret eden eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıkmasıyla dünyanın "Erkan Bebek" olarak tanıdığı 20 yaşındaki Erkan Işık, bu yıl üniversite sınavına girerek insan kaynakları yönetimi veya basın-yayın bölümünü kazanmak istiyor - Erkan Işık: - "Clinton'ın burnunu sıkmamla depremin simgesi oldum. Türkiye'deki deprem, hem Amerika'da hem de dünyada daha çok duyuldu. Ama keşke deprem olmasaydı, keşke depremin simgesi olmasaydım" - "Üniversiteye hazırlanıyorum. Boş zamanlarımda da babama ait çiğ köfte salonunda yardımcı oluyorum. İnsan kaynakları yönetimi veya basın-yayın bölümünü kazanmayı hedefliyorum"

KOCAELİ (AA) - METİN GİRGİN - Marmara Depremi'nin ardından İzmit'i ziyaret eden eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıkmasıyla dünyanın "Erkan Bebek" olarak tanıdığı 20 yaşındaki Erkan Işık, bu yıl üniversite sınavına girerek insan kaynakları yönetimi veya basın-yayın bölümünü kazanmayı hedefliyor.

Hacı ve Şennur Işık çiftinin 4 çocuğundan biri olan Erkan Işık, bu yıl hayalini kurduğu üniversiteyi kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

İnsan kaynakları yönetimi veya basın-yayın bölümünde okumak isteyen Işık, boş zamanlarında, çiğ köfte salonu işleten babasına yardımcı oluyor.

- "Clinton ile 7-8 sene öncesine kadar mektuplaşıyorduk"

Erkan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evleri depremde hasar gördüğü için Doğu Kışla Çadırkent'te kaldıkları sırada eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ziyarete geldiğinin anlatıldığını söyledi.

O dönem 6 aylık olduğunu aktaran Işık, kendisini kucağına alıp seven Clinton'ın burnunu sıktığını 6-7 yaşlarında ailesinden öğrendiğini ve o anın görüntülerini izlediğini anlattı.

Işık, Clinton ile en son 2010'da İstanbul'u ziyarete geldiğinde görüştüğünü belirterek, her yerde tanınıyor olmanın kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Üniversite sınavlarına hazırlandığını, boş zamanlarında, çiğ köfte salonu işleten babasına yardımcı olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsan kaynakları yönetimi veya basın-yayın bölümünü kazanmayı hedefliyorum. Kadir Has bana 2000 yılından bu yana eğitimim konusunda maddi ve manevi destek oldu. Kendisinin üniversite sözü de vardı. 'Erkan, benim üniversitemde okusun.' demişti. Ben de nereyi kazanırsam kazanayım, isterse yurt dışı olsun, tek kabul edeceğim yer Kadir Has Üniversitesi olacaktır. Çünkü Allah rahmet etsin, Kadir Has'ın bana karşı çok iyilikleri oldu. Kadir Has Vakfı'ndan arıyorlar, bir ihtiyacımın olup olmadığını, okul durumumu soruyorlar. Kadir Has'ın ailesine teşekkür ediyorum, her yıl arıyorlar.

Üniversiteye hazırlanıyorum ama kitaplar çok pahalı. Ailemizin nüfusu kalabalık. Babam ihtiyaçlarımızı karşılayamıyor. Ben de üniversiteye hazırlanırken zorlanıyorum. Yeni kitaplar almam lazım ama alamıyorum. Zorluk içinde çalışıyorum."

Erkan Işık, bazı kişilerin kendisi üzerinden reklam yaptığını, verilen sözlerin tutulmadığını savundu.

Clinton ile 7-8 sene öncesine kadar mektuplaştıklarını aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Çevremdekiler, 'Niye mektup yazmıyorsun? Mutlaka yazmalısın, halini hatırını sormalısın.' diye teşvik ediyor. Ben de mektup yazmak istiyorum. Clinton, bence ABD'nin gelmiş geçmiş en iyi başkanı. Çünkü şu anda vakıflar kurarak hayırlı işler yaptığını duyuyorum. Sosyal medyadan kendisini takip ediyorum. Türkiye'ye karşı iyi davrandı. Depremden sonra geldi buraya, geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremzedelere, maddi ve manevi destekte bulundu. Beni kucağına aldığında gösterdiği samimiyetinden dolayı mutluyum."

- "Herkesin olası bir afete hazırlıklı olması gerekir"

Işık, 5 yıl önce hayat kurtarmak için Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) üye olduğunu, Kocaeli'de en genç üyeler arasında yer aldığını belirterek, "Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu nedenle AKUT'a üye olarak eğitim aldım. Herkesin burada eğitim almasını istiyorum çünkü deprem bölgesindeyiz. Herkesin olası bir depreme ve afete hazırlıklı olması gerekir." diye konuştu.

Depremden ders alınması gerektiğini vurgulayan Işık, "Keşke böyle bir deprem olmasaydı, insanlarımız hayatlarını kaybetmeseydi. Ama oldu, yapacak bir şey yok. Ders almak zorundayız. Clinton'ın burnunu sıkmamla depremin simgesi oldum. Türkiye'deki deprem, hem Amerika'da hem de dünyada daha çok duyuldu. Farklı ülkelerden Türkiye'ye çok yardımlar yapıldı. Ama keşke deprem olmasaydı, keşke depremin simgesi olmasaydım." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER Kim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri Kim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri
Ameliyatta unutulan gazlı bez alınırken yaşama tutunamadıAmeliyatta unutulan gazlı bez alınırken yaşama tutunamadı
Umut Vakfı mücadelesini sürdürecekUmut Vakfı mücadelesini sürdürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bill Clinton deprem Erkan bebek Erkan Işık Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

Son dakika: 93 terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist öldürüldü!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Günlük burç yorumları 4 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Bugün Ay, kova burcunda ilerliyor!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.