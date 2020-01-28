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Depremin travmasını atlatmak için 450 personel görevlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem: "Toplum Yararına Programı kapsamında 300'ü Elazığ, 150'si Malatya olmak üzere 450 personel görevlendirildi. Bunlar 6 ay süresince valilik emrinde çalışacak"

ELAZIĞ (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Toplum Yararına Programı kapsamında 450 kişinin görevlendirildiğini söyledi.

Elazığ'da temaslarını sürdüren Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği andan itibaren Bakanlık olarak, vatandaşa destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya gibi illerden psikososyal destek ekiplerini Elazığ ve Malatya'ya sevk ettiklerini aktaran Ertem, şöyle konuştu:

"Arama kurtarma ve tespit noktasında depremin öncelikli müdahale aşaması var. Biz de o aşamada psikososyal destek ekibimizi alana koyduk. Bu da aslında hemen depremle karşı karşıya kalan insanlara psikolojik destek vermeye yönelikti. İlk gün itibarıyla alanda 60 civarında personelimiz vardı. Son gün itibarıyla halen sahada 150 personelimizle psikolojik destekleri veriyoruz."

Bakanlık personelinin yanı sıra gönüllü ve diğer illerden gelen belediye ve valilik ekiplerinin de bölgede görev aldığını dile getiren Ertem, bu ekiplerin de depremzede ailelere hizmet verdiğini bildirdi.

"Bundan sonra daha yoğun olarak bize iş düşüyor. Önemli olan nasıl yaraları sarmak ve onun için de biz ister istemez burada daha fazla kalacağız." ifadesini kullanan Ertem, destek veren Yeryüzü Doktorları, Kızılay gibi gönüllülere teşekkür etti.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kanalıyla da gelecek yardımları koordine ettiklerini aktaran Ertem, şunları söyledi:

"Onun için hem Malatya'da hem Elazığ'da bir depo merkezi tespit ettik. Bütün yardımlar oraya süzülerek geliyor. Her türlü yardımı kabul etmiyoruz, mutlaka yeni ve kullanılabilir olması lazım. Eskimiş olanları kabul etmiyoruz. Bu anlamda tasnif ediliyor ve bu depolarda muhafaza ediliyor. İlk gün itibarıyla Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğümüz bütçesinden 8 milyon lira aktarıldı ama bu depreme özgü. Oysa biz alınan karar gereğince hane başına 3 bin 500 lira civarında talep halinde yardımı zaten yapıyoruz. Onun haricinde 8 milyon lira daha geldi. Bu ihtiyaca göre artırılabilir."

- 6 ay görev yapacaklar

SGK primlerinin 30 Nisan'a kadar ertelenmesine ilişkin bir karar alındığını hatırlatan Ertem, bu kararın vatandaşları rahatlatacağını söyledi.

Ertem, bölgede daha fazla personel ihtiyacının olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar gönüllülerle de olsa sonuç itibarıyla süreklilik olmayabiliyor. Biz hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Travmayı ortadan kaldıracak, normale dönüş noktasında ihtiyaç olması nedeniyle İŞKUR'dan Toplum Yararına Programı kapsamında 300'ü Elazığ, 150'si Malatya olmak üzere 450 personel görevlendirildi. Bunlar 6 ay süresince valilik emrinde çalışacak."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ İŞKUR

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