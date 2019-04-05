Depremin vurduğu Acıpayam, 'afet bölgesi' ilan edildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, 20 Mart'ta 5.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ve çok sayıda evin hasar gördüğü Acıpayam ilçesinin, 'afet bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen ve merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremde, 343 ev ile yapının ağır hasar gördüğü tespit edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Acıpayam'ın 'afet bölgesi' ilan edilmesine karar verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Hasan Karahan, "Bölge, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Genel Hayata Etkililik' kapsamında alındı. Bu zaten olması gereken bir şeydi. Vergi ve prim borçları için alınması gereken bir karardı" dedi.

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