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Depremin vurduğu Bozkurt’ta hayat normale dönmeye başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok vatandaşın ilk geceyi çadırlarda geçirmesinin ardından, bölgede hayat normale dönmeye başladı.Merkez üssü Bozkurt’ta meydana gelen ve çevre ilçeleri de sarsan depremin ardından büyük bir panik yaşanırken, yaşadıkları korkuyu üstlerinden atamayan birçok vatandaş depremin ilk gecesini çadırlarda geçirdi.

Depremin vurduğu Bozkurt’ta hayat normale dönmeye başladı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok vatandaşın ilk geceyi çadırlarda geçirmesinin ardından, bölgede hayat normale dönmeye başladı.
Merkez üssü Bozkurt’ta meydana gelen ve çevre ilçeleri de sarsan depremin ardından büyük bir panik yaşanırken, yaşadıkları korkuyu üstlerinden atamayan birçok vatandaş depremin ilk gecesini çadırlarda geçirdi. Depremin ertesi günü ise hayatın yavaş yavaş normal seyrine dönmeye başladığı gözlemlendi. Depremin etkilediği mahallelerde bulunan vatandaşlar bugün ilçede kurulan semt pazarına giderek bayram alışverişi yaptı.
Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam etmesinin yanı sıra vatandaşlar için hayat normal akışına dönmeye başladı.

Depremin vurduğu Bozkurt’ta hayat normale dönmeye başladı

Depremin vurduğu Bozkurt’ta hayat normale dönmeye başladı

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