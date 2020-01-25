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Depremin vurduğu Doğanyol’da enkaz arama çalışmaları sona erd

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 02:51 | Son Güncelleme

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen yerleşim yeri olan Malatya’nın Doğanyol ilçesinde 5 vatandaş hayatını kaybederken, ilçede çok sayıda evde hasar meydana geldi.Kerpiç evlerin yoğun olduğu Doğanyol ilçesinde deprem birçok evde ağır hasara yol açtı.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen yerleşim yeri olan Malatya’nın Doğanyol ilçesinde 5 vatandaş hayatını kaybederken, ilçede çok sayıda evde hasar meydana geldi.
Kerpiç evlerin yoğun olduğu Doğanyol ilçesinde deprem birçok evde ağır hasara yol açtı. Yüzlerce evin hasar aldığı Doğanyol’da çöken evlerde ise 5 vatandaş hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralanın olduğu ilçede Gökçe Mahallesinde de bazı evler tamamen çöktü. Göçük altında kalan vatandaşlar AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Gökçe Mahallesinde çöken 3 katlı evin enkazında hayatını kaybeden bir şahsın cenazesi ise uzun süren arama çalışmalarının ardından çıkartıldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre şuan için ilçede enkaz altında kimsenin kalmadığı belirtilirken, vatandaşlar Malatya’daki sosyal tesislere gönderildi.

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