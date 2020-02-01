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  4. Depremin vurduğu Elazığ’da 2 bin polis 7/24 görevde

Depremin vurduğu Elazığ’da 2 bin polis 7/24 görevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok ekip görev yaparken, polis hem çadır kentlerde, hem de enkaz kaldırma çalışmalarında 7/24 görev yapıyor.24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden dolayı evleri hasar gören vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok ekip görev yaparken, polis hem çadır kentlerde, hem de enkaz kaldırma çalışmalarında 7/24 görev yapıyor.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden dolayı evleri hasar gören vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Birçok kurumun ve gönüllülerin görev aldığı kentte, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimler ile takviye birimler 2 bin kişilik kadrosuyla 24 saat aralıksız çalışıyor. Hem çadır kentlerin hem de yıkımı devam eden yapıların bulunduğu bölgede güvenliği sağlayan polisler, yağışlı ve soğuk hava demeden görevini yerine getiriyor. Kentteki 38 mahalle muhtarının hepsinin yanında bir polis memuru irtibat görevlisi olarak bulunarak, vatandaşlara yardımcı oluyor.
Öte yandan depremzelerle yakından ilgilenen polisler, onların acısına ortak olup destek oluyor.
81 ilden yardım geldiğini belirten Abdullah Paşa Mahallesi Muhtarı Yavuz Köse, “Gelen yardımların vatandaşa düzenli bir şekilde ulaşabilmesi sağlamak amacıyla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ekiplerimiz 38 mahalle muhtarlarımıza yönlendirildi. Sağlıklı bir şekilde dağıtılmasında onlarda yanımızda oldular. Toplum çadırları kurulmaya başladı. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamaları amacıyla bu bölgelere de polis arkadaşlarımız görevlendirildi. Polis arkadaşlarımız vatandaşlarımızın çadırlarını tek tek geziyorlar. Sorunlarını dinleyerek yardımcı oluyorlar. Polis memurları 24 saat nöbet tutuyorlar” dedi.
Devletin kendilerine her şekilde ulaştığını aktaran Yavuz Şebe, "Aksaklıklar oldu. Ama en kısa zamanda müdahale ettiler. Polisi, vatandaşı, muhtarı burada bulunan insanlar bizlere yardım ettiler. Onlardan bin defa Allah razı olsun. Polis arkadaşlar en ufak bir sıkıntıda bile çadırlarımıza kadar geliyorlar. Eksiğimiz olup olmadığını defalarca sordular. Psikolojimiz bozuk, polislerimiz sayesinde güvende uyuyoruz” diye konuştu.

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