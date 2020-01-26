HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremin vurduğu Elazığ'da vatandaşların bazıları sokakta bazıları ise kapalı alanda

Depremin vurduğu Elazığ'da vatandaşların bazıları sokakta bazıları ise kapalı alanda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 03:13 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü kentte evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi belirlenen toplanma alanlarında geçiriyor.

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Uğur CAN/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü kentte evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi belirlenen toplanma alanlarında geçiriyor. Kapalı alanlara girmek istemeyen vatandaşlar ise kent meydanında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar geceyi, depremzedeler için tahsis edilen spor salonu ve öğretmen evinde geçiriyor. Deprem sonrası 'hasarlı evlere girmeyin' uyarısı yapılan Elazığ'da, vatandaşlar için çeşitli toplanma alanları oluşturuldu. Yakup Kılıç Spor Salonu ve Elazığ Öğretmenevi'nin kapıları depremzedelerin konaklaması için açıldı.
Deprem sonrası artçı sarsıntılarla beşik gibi sallanan bölgede evine giremeyen Nezahat Gürses, geceyi öğretmenevinde geçirdi. Sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen sıcaklıkta onlarla kişi ile birlikte geceyi öğretmenevinde geçiren Nezahat Gürses, "Evde her şey kırılmış. Duvar duvara değiyordu" diyerek, deprem sonrası alınan önlemler için teşekkür etti.
SOKAKTA BEKLEYENLER İSE ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYOR
Toplanma alanlarına gitmeyen vatandaşlar ise geceyi şehir meydanlarında geçiriyor. Soğuk havaya karşı ateş yakıp, çay içerek ısınmaya çalışıyorlar. Deprem nedeniyle evine giremeyen ve komşularıyla birlikte Ahmet Aytar Meydanı'nda bekleyen Sultan Doğan, "Eve giremiyoruz, sabaha kadar dışarıdayız. Evimde hasar yok. Endişe duyuyorum. Biraz daha dışarıda bekleyip, kapalı bir alana geçeceğiz" diye konuştu.
'HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR DEPREM GÖRMEDİM'
Elazığ'da oturan ve 6.8'lik depremin ardından ve giremediğini ifade eden Şükrü Türközü, "5 yıllık binada da, 40 yıllık binada da aynı hasar var. Allah bir daha böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın. Ben ömrü hayatım boyunca böyle bir deprem görmedim. Rabbim bir daha kimseye göstermesin" dedi.
'DESTEK OLMAK İÇİN GELDİK'
Türkiye'nin doğu bölgesinde etkili olan depremin ardından merkez üssü Elazığ'daki vatandaşlara yardımcı olabilmek için Erzincan'dan, Elazığ'a geldiklerini kaydeden Fatih Kaya, "Biz dışarıdan geldik. Elazığlı kardeşlerimize destek olmak için geldik. Ağabeylerimize, kardeşlerimize destek olmak için geldik. Gerçekten çok acı bir tablo. Ama şunu gördük devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla tamamen yediden yetmişe seferber olmuş" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
Esenyurt’ta 76 yaşındaki erkek şahıs bodrum katındaki evinde ölü bulunduEsenyurt’ta 76 yaşındaki erkek şahıs bodrum katındaki evinde ölü bulundu
Tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüTek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Elazığ depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı

Elazığ depreminden yeni görüntüler!

AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı

AFAD son durumu açıkladı!

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Esenyurt'ta korkunç olay! Evden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.