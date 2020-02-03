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Depremin vurduğu Gerger afet bölgesi ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu ve afet bölgesi ilan edilen Adıyaman’ın Gerger ilçesinde 351 yapı ağır hasarlı olarak belirlendi.Deprem Adıyaman’da en fazla Gerger ve Sincik ilçelerini vurdu.

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu ve afet bölgesi ilan edilen Adıyaman’ın Gerger ilçesinde 351 yapı ağır hasarlı olarak belirlendi.
Deprem Adıyaman’da en fazla Gerger ve Sincik ilçelerini vurdu. Gerger ilçesinde yapılan ilk tespitlere göre 351 adet yapı, Sincik ilçesinde 89 adet ağır hasarlı olarak tespit edildi. AFAD tarafından Elazığ ve Malatya’nın ardından bu iki ilçe afet bölgesi kapsamına alındı.
AFAD tarafından verilen çadırlarda yaşamını sürdüren Adıyaman’ın Gerger ilçesindeki depremzedeler, soğuk kış mevsiminde havanın eksilere düşmesi nedeniyle ısınma problemi yaşıyor.
Gerger ilçesine bağlı Yukarı Dağlıca ve Hevenk köyündeki depremzedeler, soğuk kış günlerinde çadırda zor şartalar altında yaşadıklarını ifade ederek vatandaşlar çadırların yerine konteyner talep ediyor.
Depremzedelerden Ahmet Koç isimli vatandaş, depremde evlerin büyük hasar gördüğünü belirterek, “Devlet bize çadır verdi. Bizim bölgemizi afet bölgesi ilan etti. Şuanda çadırda yaşıyoruz. Geceleri çok soğuk oluyor. Çadır çözüm değil. Mağduruz bize acil yardım edilmesini istiyoruz. Çadır yerine kalıcı bir çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Gerger bölgesinin afet kapsamına alınmasından dolayı memnun olduklarını dile getiren Zeliha Perçin ise çadırların yerine kalıcı çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

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